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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Repubblica Democratica del Congo-Giamaica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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RD Congo vs Giamaica
RD Congo
Giamaica

Repubblica Democratica del Congo e Giamaica cercano il pass per i Mondiali nel playoff interzona: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

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Si sta delineando il quadro completo delle 48 nazionali partecipanti ai prossimi Mondiali: una verrà fuori dal playoff interzona tra Repubblica Democratica del Congo e Giamaica.

La selezione africana è reduce dall'amichevole vinta per 2-0 contro Bermuda; la nazionale caraibica, invece, ha sconfitto di misura (1-0) la Nuova Caledonia in semifinale.

Di seguito tutto ciò che serve sapere sulla finale playoff tra Repubblica Democratica del Congo e Giamaica, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Repubblica Democratica del Congo-Giamaica in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Repubblica Democratica del Congo-Giamaica sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick

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Repubblica Democratica del Congo-Giamaica: ora di inizio

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Repubblica Democratica del Congo-Giamaica si gioca martedì 31 marzo 2026 all'Estadio Akron di Zapopan, in Messico. Calcio d'inizio alle ore 23:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni RD Congo - Giamaica

Probabile formazione

Panchina

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Speid

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Repubblica Democratica del Congo-Giamaica

RD CONGO (4-3-3): Mpasi; Masuaku, Tuanzebe, Bayeye, Kapuadi; Pickel, Elia, Kayembe; Wissa, Diangana, Mayele. Ct. Desabre.

GIAMAICA (4-3-3): Blake; Pinnock, King, Latibeaudiere, Webster; Mason-Clark, Hayden, Anderson; Brooks, Cadamarteri, Campbell. Ct. Speid.

Forma

DRC
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

JAM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

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