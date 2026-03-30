Dove vedere Repubblica Democratica del Congo-Giamaica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Si sta delineando il quadro completo delle 48 nazionali partecipanti ai prossimi Mondiali: una verrà fuori dal playoff interzona tra Repubblica Democratica del Congo e Giamaica.
La selezione africana è reduce dall'amichevole vinta per 2-0 contro Bermuda; la nazionale caraibica, invece, ha sconfitto di misura (1-0) la Nuova Caledonia in semifinale.
Di seguito tutto ciò che serve sapere sulla finale playoff tra Repubblica Democratica del Congo e Giamaica, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming.
Come guardare Repubblica Democratica del Congo-Giamaica in diretta? Canale TV e diretta streaming
Repubblica Democratica del Congo-Giamaica sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick
Streaming disponibile anche sull'app e sul sito di FIFA+ e utilizzando NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Repubblica Democratica del Congo-Giamaica: ora di inizio
Repubblica Democratica del Congo-Giamaica si gioca martedì 31 marzo 2026 all'Estadio Akron di Zapopan, in Messico. Calcio d'inizio alle ore 23:00 italiane.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Repubblica Democratica del Congo-Giamaica
RD CONGO (4-3-3): Mpasi; Masuaku, Tuanzebe, Bayeye, Kapuadi; Pickel, Elia, Kayembe; Wissa, Diangana, Mayele. Ct. Desabre.
GIAMAICA (4-3-3): Blake; Pinnock, King, Latibeaudiere, Webster; Mason-Clark, Hayden, Anderson; Brooks, Cadamarteri, Campbell. Ct. Speid.