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Major League Soccer
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Dove vedere Red Bull New York-Inter Miami CF in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Red Bull New York vs Inter Miami CF
Red Bull New York
Inter Miami CF
Major League Soccer

Dove vedere la partita di Major League Soccer tra Red Bull New York e Inter Miami CF: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Major League Soccer - Game Week 31
Sports Illustrated Stadium

La partita è trasmessa in diretta su Apple TV, la casa esclusiva di tutta la Major League Soccer. Di seguito trovate il link per accedere al servizio e non perdere nemmeno un minuto dell'azione.

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Red Bull New York-Inter Miami CF: data e orario

Red Bull New York e Inter Miami CF si sfidano allo Sports Illustrated Stadium del New Jersey in una partita valida per la Major League Soccer. Da una parte i padroni di casa guidati da Michael Bradley, dall'altra la squadra di Kily González, che arriva in forma smagliante.

I Red Bulls stanno attraversando un momento di difficoltà. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra in crisi di risultati, incapace di trovare continuità. La posizione in classifica, la nona nella Eastern Conference, riflette fedelmente questo andamento altalenante.

L'Inter Miami, invece, si presenta al match da seconda forza della Eastern Conference. I rossoneri hanno vinto tre delle ultime cinque partite e arrivano da tre vittorie consecutive prima di questa sfida, con un attacco che ha segnato con regolarità.

Lionel Messi continua a fare cose da Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha segnato una doppietta nella più recente vittoria contro l'Atlanta United, consolidando il suo primato nella classifica marcatori della MLS. A 39 anni, il suo impatto sul campionato americano resta straordinario.

Messi è reduce anche da un momento di grande intensità emotiva fuori dal campo. L'argentino si è recato a Oviedo per ritirare il Premio Principessa delle Asturie per lo Sport, un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi sportivi ma anche il suo impegno umanitario come Ambasciatore di Buona Volontà dell'UNICEF.

Per i tifosi che vogliono seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su come guardare il match in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Red Bull New York - Inter Miami CF

Allenatore

  • M. Bradley

Sul fronte dei Red Bulls, l'allenatore Michael Bradley non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né ha fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per l'Inter Miami la situazione è simile: Kily González non ha reso nota la probabile formazione, e non si hanno notizie di assenze certe. La squadra si presenta al completo, almeno sulla carta, con Messi pronto a guidare l'attacco.

Stato di forma

RNY

RNY - Forma

NYC
V0-1
STL
S0-3
SDI
V4-1
DCU
S2-1
TFC
S0-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIA

MIA - Forma

SDI
D2-2
COL
S2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il momento dei Red Bulls è preoccupante: nelle ultime cinque partite di MLS il bilancio è di due vittorie e tre sconfitte. La squadra ha perso le ultime due gare consecutive, prima contro il Toronto FC per 2-0 e poi contro il DC United per 2-1, segnando appena un gol in queste due uscite. L'unica nota positiva recente è stata la netta vittoria per 4-1 contro il San Diego FC.

L'Inter Miami, al contrario, è in un ottimo momento. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra solida. I rossoneri hanno battuto l'Atlanta United 3-1 nella più recente uscita, dopo aver superato il New York City FC per 2-0 e il DC United per 4-0. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Columbus Crew per 2-1.

Precedenti

Testa a testa

Red Bull New YorkPareggioInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FIN
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
6
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FIN
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
4
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FIN
10Gol segnati17
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Inter Miami pareggiò 2-2 in casa contro i Red Bulls. Prima di quell'incontro, il bilancio degli scontri diretti sorrideva nettamente ai rossoneri: nella stagione 2025 l'Inter Miami si impose 5-1 allo Sports Illustrated Stadium, mentre nel 2024 vinse 6-2 in casa propria. L'unica vittoria recente dei Red Bulls in questa serie risale al marzo 2024, quando si imposero 4-0 tra le mura amiche.

Classifica

Est

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
D
V
V
V
V
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
V
V
V
S
D
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
30164104941+852
V
V
S
S
V
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
30146105244+848
S
S
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
D
S
V
S
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
30137106148+1346
D
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
V
D
V
S
S
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
30109116271-939
V
S
S
V
S
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
30106143956-1736
S
S
V
S
V
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
V
D
V
S
S
11
Columbus CrewColumbus CrewCOL
30105154647-135
V
V
S
V
V
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
D
S
S
D
S
13
DC UnitedDC UnitedDCU
30712113853-1533
S
S
V
S
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
S
V
S
D
V
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
D
S
S
V
S
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League


In classifica nella Eastern Conference, i Red Bulls occupano la nona posizione, mentre l'Inter Miami si trova al secondo posto. Il divario tra le due squadre racconta da solo l'equilibrio — o meglio, lo squilibrio — di questa sfida.


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