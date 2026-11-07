Come vedere Real Salt Lake-LA Galaxy con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita la piattaforma dell'emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Registrati o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 19:00 America First Field

Il Real Salt Lake ospita i LA Galaxy all'America First Field di Salt Lake City in una sfida della Western Conference di Major League Soccer che, nella fase finale della stagione regolare, ha implicazioni importanti per entrambi i club.

La squadra di Pablo Mastroeni arriva a questa partita dopo la sconfitta per 2-1 contro i San Jose Earthquakes del 31 ottobre. Prima di quel risultato, il Real Salt Lake aveva ottenuto tre vittorie consecutive contro Austin FC, St. Louis City e Sporting Kansas City.

I Galaxy arrivano nello Utah in condizioni decisamente migliori di quanto suggerisca la loro posizione in classifica nella conference. La squadra di Greg Vanney ha battuto Austin FC per 4-1 nell'ultima partita, dopo il pareggio per 2-2 contro Los Angeles FC nel derby El Tráfico e le vittorie consecutive contro Portland Timbers e San Diego FC.

Nella classifica della Western Conference, il Real Salt Lake è 11°, mentre i LA Galaxy sono settimi: una sfida importante per entrambe le squadre mentre si delinea il quadro dei playoff.

I due club si sono già affrontati in questa stagione: ad aprile i LA Galaxy hanno vinto 2-1 in casa. Vanney cercherà di portare l'efficacia offensiva mostrata di recente anche in trasferta, mentre Mastroeni ha bisogno di una reazione dopo la sconfitta contro San Jose.

Le informazioni sulla trasmissione di questa partita non sono attualmente disponibili. Consulta le indicazioni qui sotto per gli ultimi dettagli su come seguirla, man mano che verranno confermati.

Notizie sulle squadre e rose