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Serie C
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Dove vedere Ravenna-Campobasso in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ravenna vs Campobasso
Ravenna
Campobasso
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Ravenna e Campobasso: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Ravenna-Campobasso è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Ravenna-Campobasso: data e orario

Il Ravenna ospita il Campobasso in un match del Girone B di Serie C 2026/27. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo essersi già affrontate nella stagione precedente, con entrambe le gare che hanno prodotto risultati combattuti.

Il Ravenna arriva a questo appuntamento dalla seconda posizione in classifica, frutto di un avvio di stagione convincente. I romagnoli hanno collezionato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro il Pianese nell'ultima uscita.

Il Campobasso occupa l'ottava piazza e cerca continuità dopo un inizio di campionato altalenante. I molisani non perdono da tre partite e puntano a risalire la classifica sfruttando la trasferta in Romagna.

Le due squadre si sono già incontrate due volte nel recente passato, con il Campobasso che ha vinto l'ultimo confronto diretto. Il Ravenna vorrà invertire questa tendenza davanti al proprio pubblico.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni sui canali TV e le piattaforme streaming disponibili.

Formazioni

Per il Ravenna non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le stesse lacune riguardano il Campobasso, per cui non risultano comunicazioni su assenze o undici titolari previsti. Eventuali aggiornamenti sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

RAV

RAV - Forma

PER
V3-0
OTM
V0-1
ATA
V0-2
GUB
V2-0
PNS
S2-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CAM

CAM - Forma

VAD
V0-1
GRO
D2-2
PIN
D2-2
SAM
V1-2
TOR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Ravenna presenta un rendimento solido nelle ultime cinque partite di Serie C, con quattro vittorie e una sconfitta. I romagnoli hanno perso l'ultima gara contro il Pianese per 2-1, ma in precedenza avevano battuto il Gubbio per 2-0 e vinto in trasferta contro l'Atalanta U23. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

Il Campobasso ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I molisani non vincono da due partite, avendo pareggiato 1-1 contro il Torres nell'ultimo turno, ma restano imbattuti da tre gare. Nelle cinque partite del campione, la squadra ha segnato sei reti e ne ha incassate sei.

Precedenti

Testa a testa

RavennaPareggioCampobasso
1
0
1
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
Ravenna badge
Ravenna
RAV
1
FIN
Serie C
Ravenna badge
Ravenna
RAV
3
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Campobasso si impose per 2-1 in casa in Serie C. Prima di quel risultato, il Ravenna aveva vinto per 3-2 nel confronto disputato nell'agosto 2025. Nei due incontri disponibili, le squadre si dividono una vittoria ciascuna, con un totale di otto gol segnati.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
GrossetoGrossetoGRO
9531179+818
V
S
V
V
D
3
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
16
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
17
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
18
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C, il Ravenna occupa la seconda posizione mentre il Campobasso è ottavo. Il divario in classifica rende i padroni di casa favoriti sulla carta, ma il campionato resta aperto.


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