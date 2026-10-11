Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 08:30

Ravenna-Campobasso è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Ravenna-Campobasso: data e orario

Il Ravenna ospita il Campobasso in un match del Girone B di Serie C 2026/27. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo essersi già affrontate nella stagione precedente, con entrambe le gare che hanno prodotto risultati combattuti.

Il Ravenna arriva a questo appuntamento dalla seconda posizione in classifica, frutto di un avvio di stagione convincente. I romagnoli hanno collezionato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro il Pianese nell'ultima uscita.

Il Campobasso occupa l'ottava piazza e cerca continuità dopo un inizio di campionato altalenante. I molisani non perdono da tre partite e puntano a risalire la classifica sfruttando la trasferta in Romagna.

Le due squadre si sono già incontrate due volte nel recente passato, con il Campobasso che ha vinto l'ultimo confronto diretto. Il Ravenna vorrà invertire questa tendenza davanti al proprio pubblico.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni sui canali TV e le piattaforme streaming disponibili.

Formazioni

Per il Ravenna non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le stesse lacune riguardano il Campobasso, per cui non risultano comunicazioni su assenze o undici titolari previsti. Eventuali aggiornamenti sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Ravenna presenta un rendimento solido nelle ultime cinque partite di Serie C, con quattro vittorie e una sconfitta. I romagnoli hanno perso l'ultima gara contro il Pianese per 2-1, ma in precedenza avevano battuto il Gubbio per 2-0 e vinto in trasferta contro l'Atalanta U23. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

Il Campobasso ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I molisani non vincono da due partite, avendo pareggiato 1-1 contro il Torres nell'ultimo turno, ma restano imbattuti da tre gare. Nelle cinque partite del campione, la squadra ha segnato sei reti e ne ha incassate sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Campobasso si impose per 2-1 in casa in Serie C. Prima di quel risultato, il Ravenna aveva vinto per 3-2 nel confronto disputato nell'agosto 2025. Nei due incontri disponibili, le squadre si dividono una vittoria ciascuna, con un totale di otto gol segnati.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Ravenna occupa la seconda posizione mentre il Campobasso è ottavo. Il divario in classifica rende i padroni di casa favoriti sulla carta, ma il campionato resta aperto.





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