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Eredivisie - Game Week 14 28 nov 2026 - 12:45 Philips Stadion

Dove vedere PSV-Go Ahead Eagles: TV e diretta streaming

Puoi seguire PSV-Go Ahead Eagles in diretta su ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Scegli qui sotto il canale TV o il servizio streaming che preferisci per guardare la partita.

Notizie sulle squadre e convocati

Il PSV deve fare a meno di cinque giocatori: Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa sono nella lista degli infortunati. Non sono state segnalate squalifiche.

Nel Go Ahead Eagles mancano per infortunio Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret e Nick Marsman. Anche tra gli ospiti non risultano squalificati. Una probabile formazione non è ancora disponibile: seguiranno aggiornamenti più vicini al calcio d'inizio.

Forma recente

Il PSV ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, senza pareggi. La gara più recente è stata la sconfitta per 5-1 contro il Real Madrid in Champions League. In precedenza aveva perso 1-2 contro il Club Brugge.

In Eredivisie il PSV ha battuto 7-0 il Willem II, 2-5 in trasferta lo SC Cambuur e 1-4 fuori casa il NEC. In queste cinque partite ha segnato 16 goal e ne ha subiti 10.

Il Go Ahead Eagles ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 in casa del Fortuna Sittard. Prima aveva vinto 0-1 sul campo dell'Excelsior Rotterdam e 0-5 su quello del Koninklijke HFC in Coppa d'Olanda. Il Go Ahead ha segnato in totale 9 goal e ne ha subiti 7. Il risultato più pesante è stata la sconfitta per 4-0 contro lo SC Cambuur.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 10 maggio 2026 in Eredivisie. Il PSV vinse 1-4 in casa del Go Ahead Eagles. Nelle cinque sfide più recenti il PSV ha vinto tre volte e il Go Ahead due. Il PSV ha segnato 12 goal e il Go Ahead 9.

Classifica

In Eredivisie il PSV è al primo posto, mentre il Go Ahead Eagles occupa la nona posizione.