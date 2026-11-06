Dove vedere Pisa-Sudtirol in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie B - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Stadio Romeo Anconetani

Pisa vs Sudtirol sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa va in scena la sfida di Serie B tra i nerazzurri di Paolo Bianco e il Sudtirol di Davide Possanzini. Una partita tra due squadre che arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica simili e obiettivi ancora da definire nel corso della stagione.

Il Pisa affronta questo match dopo un periodo altalenante. I nerazzurri occupano l'ottavo posto in classifica, ma la sconfitta per 2-0 contro l'Avellino nell'ultimo turno ha interrotto una striscia che aveva visto la squadra di Bianco raccogliere punti importanti nelle settimane precedenti.

Il Sudtirol arriva a Pisa con un ruolino di marcia che non convince del tutto. La squadra di Possanzini è nona in classifica e nelle ultime uscite ha faticato a trovare continuità, alternando pareggi a sconfitte senza riuscire a ingranare.

La sfida tra due squadre appaiate in classifica rende questo incontro particolarmente delicato per entrambe. Chi vince può fare un passo concreto verso la parte alta della graduatoria, chi perde rischia di allontanarsi ulteriormente dalle posizioni che contano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte Pisa, Paolo Bianco non ha ancora reso nota la formazione probabile né comunicato la lista degli indisponibili. Gli aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Sudtirol, Davide Possanzini non ha fornito indicazioni sulla probabile formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Pisa arriva a questo match con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Nell'ultimo turno i nerazzurri hanno perso 2-0 contro l'Avellino, risultato che ha interrotto un momento positivo che aveva visto la squadra battere la Cremonese per 3-1 e il LR Vicenza per 3-0. Nel periodo considerato il Pisa ha segnato nove reti e ne ha subite sette, con un attacco che produce con una certa regolarità.

Il Sudtirol presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro il Cesena, preceduto dalla sconfitta per 2-0 contro il Calcio Padova. In questo periodo la squadra di Possanzini ha segnato due gol e ne ha subiti sette, numeri che fotografano le difficoltà recenti della formazione altoatesina.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 9 maggio 2025 in Serie B, quando Pisa e Sudtirol si divisero la posta con un 3-3 allo Stadio Romeo Anconetani. Guardando ai cinque incroci disponibili, il Pisa ha ottenuto due vittorie contro una del Sudtirol, con due pareggi a completare il quadro. Il bilancio dei gol nei cinque precedenti è di undici reti per il Pisa e nove per il Sudtirol.

Classifica

In Serie B, il Pisa occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, mentre il Sudtirol si trova in nona posizione.