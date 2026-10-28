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Dove vedere Pisa-Palermo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Pisa vs Palermo
Pisa
Palermo
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Dove vedere la partita di Serie B tra Pisa e Palermo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Pisa-Palermo: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Pisa - Palermo

Allenatore

  • P. Bianco

Stato di forma

PIS

PIS - Forma

MAN
D2-2
ASM
S2-0
LRV
V0-3
CRE
V3-1
VER
D1-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PAL

PAL - Forma

AVE
D1-1
BSP
V2-1
EMP
V2-4
MAN
V0-2
CAR
V2-1
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

PisaPareggioPalermo
3
1
1
Serie B
Palermo badge
Palermo
PAL
1
Pisa badge
Pisa
PIS
2
FIN
Serie B
Pisa badge
Pisa
PIS
2
Palermo badge
Palermo
PAL
0
FIN
Serie B
Pisa badge
Pisa
PIS
4
Palermo badge
Palermo
PAL
3
FIN
Serie B
Palermo badge
Palermo
PAL
3
Pisa badge
Pisa
PIS
2
FIN
Serie B
Pisa badge
Pisa
PIS
1
Palermo badge
Palermo
PAL
1
FIN
11Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
ModenaModenaMOD
9612179+819
V
V
S
V
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
95221410+417
S
V
S
V
D
5
BeneventoBeneventoBEN
9432148+615
D
V
D
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
9342109+113
S
D
S
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
9414910-113
V
V
S
S
S
9
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
10
CesenaCesenaCES
92521013-311
V
S
D
S
D
11
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
92431110+110
D
S
V
D
D
12
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
13
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
14
CremoneseCremoneseCRE
9234811-39
V
S
S
D
D
15
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
16
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
17
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
9126818-105
S
D
S
S
V
20
CatanzaroCatanzaroCAT
91261021-115
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione



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