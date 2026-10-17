Serie B - Game Week 7 17 ott 2026 - 13:30 Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire la partita in streaming.

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Pisa-Cremonese: data e orario

Allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa va in scena una sfida di Serie B tra il Pisa di Paolo Bianco e la Cremonese di Fabio Pecchia, due squadre che arrivano all'appuntamento con stati di forma e ambizioni molto diverse.

Il Pisa ha vissuto un avvio di stagione altalenante. I nerazzurri hanno alternato prestazioni convincenti a risultati deludenti, raccogliendo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'unica nota positiva recente è il successo per 3-0 in trasferta contro il LR Vicenza in Serie B.

La Cremonese si presenta a Pisa con un momento di forma decisamente più solido. I lombardi guidati da Fabio Pecchia non hanno perso nelle ultime cinque uscite, con tre vittorie e due pareggi, compreso il successo in amichevole contro la Juventus.

In classifica il Pisa occupa una posizione di metà graduatoria che lascia aperte le ambizioni di risalita, mentre la Cremonese si trova più in basso e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Tre punti che potrebbero cambiare le prospettive di entrambe le squadre.

Per chi vuole seguire la partita senza essere sugli spalti del Romeo Anconetani, di seguito tutte le informazioni su come vedere Pisa-Cremonese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Pisa, coach Paolo Bianco non ha ancora comunicato la formazione ufficiale: non sono disponibili informazioni su probabili titolari, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Cremonese la situazione è analoga: Fabio Pecchia non ha reso note le condizioni della rosa né la formazione probabile. Eventuali novità saranno aggiunte a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Pisa arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile da interpretare: nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 3-0 in trasferta contro il LR Vicenza in Serie B, mentre in precedenza i nerazzurri avevano pareggiato 2-2 contro il Mantova. Le sconfitte pesano: 4-1 contro la Virtus Entella in Serie B e 3-0 contro la Fiorentina in Coppa Italia fotografano le difficoltà del periodo.

La Cremonese mostra segnali ben diversi. Nelle ultime cinque partite i lombardi hanno vinto tre volte e pareggiato due, senza subire sconfitte. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro l'Arezzo in Serie B, preceduto dalle vittorie in amichevole contro la Juventus per 1-0 e contro il Monza per 3-2. In Serie B i grigiorossi hanno anche pareggiato 0-0 contro la Virtus Entella e 2-2 contro il Cesena.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la Cremonese si impose per 3-0 sul Pisa in Serie A con i lombardi in veste di squadra di casa. Guardando ai cinque incontri disponibili, il Pisa ha ottenuto tre vittorie contro una della Cremonese, con un pareggio, e i nerazzurri hanno dimostrato storicamente di saper fare risultato anche in trasferta contro i lombardi, come testimoniano i successi per 3-1 del novembre 2024 e per 1-0 del novembre 2025.

Classifica





In Serie B il Pisa occupa la settima posizione, in una zona di classifica che alimenta le ambizioni di risalita verso i piani alti. La Cremonese si trova al quattordicesimo posto, in un'area della graduatoria dove ogni punto è prezioso per prendere distanza dalla zona più calda.





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