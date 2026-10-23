Serie C - Game Week 11 23 ott 2026 - 14:30

Pineto-Gubbio è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

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Pineto-Gubbio: data e orario

Il Pineto ospita il Gubbio nel Girone B di Serie C, in uno scontro diretto tra due squadre che hanno assoluto bisogno di punti per uscire dalla parte bassa della classifica.

I padroni di casa arrivano a questa sfida con un momento di forma in lieve ripresa. Il Pineto ha battuto il Reggiana 2-0 nell'ultimo turno, interrompendo una serie negativa che sembrava difficile da spezzare.

Il Gubbio, al contrario, vive un periodo di profonda crisi. I rossoblù umbri hanno perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, subendo undici gol e segnandone appena tre. L'ultima sconfitta, 0-2 contro l'Atalanta U23, ha aggravato ulteriormente una situazione già delicata.

La differenza di forma recente tra le due squadre è netta, ma in uno scontro diretto i valori in classifica contano quanto i risultati delle settimane precedenti. Per il Gubbio, una sconfitta rischierebbe di allontanarlo ulteriormente dalle posizioni di sicurezza.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni, il Pineto ha dimostrato di saper fare la differenza in casa. Una tendenza che i tifosi locali si aspettano venga confermata anche stavolta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Pineto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno comunicati con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Anche sul fronte Gubbio la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su assenze o diffidati. La formazione sarà resa nota nei canali ufficiali del club nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Pineto arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I biancorossi hanno vinto 2-0 contro il Reggiana nell'ultimo turno, dopo il pareggio per 0-0 contro il Pianese. In precedenza avevano perso contro Guidonia Montecelio (0-1), Grosseto (0-4) e pareggiato 2-2 contro il Campobasso. Nelle cinque partite considerate, il Pineto ha segnato cinque gol e ne ha subiti undici.

Il Gubbio ha perso tutte e cinque le ultime uscite in Serie C, raccogliendo zero punti. L'ultima sconfitta è arrivata per 0-2 contro l'Atalanta U23, che segue il ko per 2-0 contro lo Spezia. I rossoblù hanno ceduto anche contro Perugia (1-3), Ravenna (0-2) e Ostia Mare (0-2). Nelle cinque gare il Gubbio ha realizzato tre reti e ne ha incassate undici.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando il Pineto si impose 2-1 in casa contro il Gubbio in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, tutti disputati in Serie C, il bilancio vede il Pineto in vantaggio con tre vittorie contro due del Gubbio. L'ultimo successo degli umbri risale all'aprile 2026, quando il Gubbio vinse 2-0 in casa.

Classifica





Nel Girone B della Serie C 2026/27, il Pineto occupa la quindicesima posizione mentre il Gubbio è diciannovesimo. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, con il Gubbio in una situazione più critica: i tre punti di distanza tra le due formazioni rendono questo scontro diretto determinante per il Gubbio, che deve reagire per non scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa del girone.





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