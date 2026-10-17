Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

Pianese-Pineto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la gara.

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Pianese-Pineto: data e orario

Pianese e Pineto si sfidano nel Girone B di Serie C in una partita che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, entrambe alle prese con un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con un momento di forma altalenante. Il Pianese ha alternato risultati positivi a battute d'arresto, con la vittoria esterna contro il Ravenna per 2-1 che aveva acceso qualche speranza, prima del pareggio per 0-0 contro l'Ostia Mare nell'ultimo turno.

Il Pineto, dal canto suo, attraversa un periodo difficile. I risultati recenti parlano chiaro: due sconfitte consecutive, incluso il pesante 0-4 subito contro il Grosseto, hanno lasciato la squadra in una posizione delicata in classifica.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa del girone e non possono permettersi ulteriori passi falsi. La posta in gioco rende questo scontro diretto particolarmente teso.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pianese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno comunicati con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Anche sul fronte Pineto la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su assenze o diffidati. La formazione sarà resa nota nei canali ufficiali del club nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Pianese presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I toscani hanno perso contro Torres (2-1) e Livorno (3-2), ma hanno risposto con il pareggio contro la Sambenedettese e la vittoria per 2-1 sul Ravenna. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro l'Ostia Mare. In questo parziale la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

Il Pineto arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La squadra ha perso le ultime due gare, cedendo 1-0 contro il Guidonia Montecelio e subendo una pesante sconfitta per 0-4 contro il Grosseto. In precedenza aveva ottenuto il pareggio per 2-2 contro il Campobasso e quello per 1-1 contro il Forlì. Complessivamente, il Pineto ha segnato sei gol e ne ha incassati otto in questo periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'8 marzo 2026, quando il Pianese si impose 1-0 in casa contro il Pineto in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, tutti disputati in Serie C, il bilancio vede il Pianese in vantaggio con tre vittorie contro una del Pineto, più un pareggio per 1-1 registrato nel novembre 2025. Il Pianese ha dominato in modo netto nell'aprile 2025, vincendo 4-0 in casa.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Pianese occupa la sedicesima posizione mentre il Pineto è diciassettesimo. Le due squadre si trovano quindi appaiate nella parte bassa della classifica, rendendo questo scontro diretto fondamentale per entrambe nella corsa ad allontanarsi dalle zone più pericolose.





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