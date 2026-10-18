Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

Pescara-Ostia Mare è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Pescara-Ostia Mare con una VPN

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Pescara-Ostia Mare: data e orario

Il Pescara ospita l'Ostia Mare nel campionato di Serie C, Girone B, in una sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di punti pesanti nella seconda parte della stagione.

I biancazzurri arrivano all'appuntamento dopo un avvio di campionato discontinuo. Nelle ultime cinque uscite hanno alternato vittorie convincenti a passi falsi, raccogliendo un bottino sufficiente a restare nella zona mediana della classifica ma non abbastanza per puntare in alto.

L'Ostia Mare si presenta a Pescara con un ruolino recente fatto di pareggi e qualche lampo. I laziali hanno mostrato di saper fare male in trasferta, come dimostra il 2-0 rifilato al Gubbio, ma la continuità è mancata nelle settimane successive.

La squadra ospite viene da tre pareggi consecutivi nelle ultime tre uscite, un segnale di solidità ma anche di difficoltà nel trovare il guizzo vincente lontano da casa.

Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti per non complicarsi la stagione. Il Pescara vuole sfruttare il fattore campo per risalire la classifica, mentre l'Ostia Mare cercherà di strappare un risultato utile in un contesto difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pescara-Ostia Mare in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Same discorso per l'Ostia Mare: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o la lista dei convocati. Eventuali novità sulle rose saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Pescara ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I biancazzurri hanno pareggiato 1-1 contro il Guidonia Montecelio nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Livorno 1-0 in trasferta. In precedenza avevano ceduto allo Spezia per 2-1. Nel periodo considerato la squadra ha segnato cinque reti subendone sei, un bilancio che riflette una fase ancora incostante.

L'Ostia Mare presenta nelle ultime cinque gare un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I laziali hanno pareggiato 0-0 contro il Pianese nell'ultimo impegno e nelle tre precedenti avevano collezionato un 1-1 contro il Latina e un altro 1-1 contro il Forlì. La vittoria più recente risale al 2-0 esterno contro il Gubbio. Complessivamente la squadra ha segnato quattro gol subendone tre in questo parziale.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Pescara e Ostia Mare. Non è possibile fornire un bilancio storico basato sulle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C il Pescara occupa la decima posizione, mentre l'Ostia Mare è quattordicesima. I laziali si trovano nella parte bassa della graduatoria e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone più scomode, rendendo questa trasferta particolarmente importante per la formazione ospite.





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