Serie C - Game Week 9 12 ott 2026 - 14:30

Pescara-Guidonia Montecelio è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Pescara-Guidonia Montecelio con una VPN

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Pescara-Guidonia Montecelio: data e orario

Il Pescara ospita il Guidonia Montecelio nel campionato di Serie C, Girone B. Una sfida tra due squadre che cercano continuità in un torneo ancora aperto e combattuto.

Il Pescara arriva a questo appuntamento dopo un percorso altalenante nelle ultime settimane. I biancazzurri hanno alternato buone prestazioni a passi falsi, raccogliendo risultati contrastanti che li tengono a metà classifica.

Il Guidonia Montecelio si presenta con un ruolino di marcia leggermente più solido nell'immediato recente. Gli ospiti hanno mostrato una certa solidità difensiva e la capacità di portare punti a casa anche nelle gare più equilibrate.

La partita si preannuncia combattuta tra due formazioni che occupano posizioni ravvicinate in classifica. Il fattore campo potrebbe fare la differenza in un match dove ogni punto pesa.

Per chi vuole seguire la gara, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Pescara-Guidonia Montecelio in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortuni o le squalifiche del Pescara in vista di questa partita. Per quanto riguarda il Guidonia Montecelio, anche per gli ospiti non risultano dati comunicati su assenze o diffidati. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Pescara ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I biancazzurri hanno vinto più di recente contro il Livorno per 1-0, mentre in precedenza avevano ceduto allo Spezia per 2-1. Complessivamente la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei nel periodo considerato, un bilancio che riflette una fase di discontinuità.

Il Guidonia Montecelio ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La formazione ospite ha battuto il Pineto per 1-0 nell'ultimo impegno e ha pareggiato tre delle precedenti quattro gare, incluso l'1-1 contro il Livorno e i due pareggi per 1-1 contro Latina e AC Reggiana 1919. Il Guidonia ha segnato cinque gol subendone quattro, mostrando una certa solidità difensiva nel recente periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Pescara e Guidonia Montecelio. Non è possibile fornire un bilancio storico basato sulle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la decima posizione mentre il Guidonia Montecelio si trova all'ottavo posto. Gli ospiti precedono dunque i padroni di casa in classifica, rendendo questa sfida rilevante per entrambe le squadre in ottica risalita.





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