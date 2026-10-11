Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 11:30

Perugia-Vado è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Perugia-Vado: data e orario

Il Perugia ospita il Vado in un incontro del girone B di Serie C. I biancorossi cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Il Perugia arriva a questa sfida con due vittorie consecutive alle spalle. I risultati recenti hanno ridato fiducia all'ambiente, anche se le tre sconfitte precedenti avevano messo in discussione le ambizioni del club umbro.

Il Vado, dal canto suo, occupa la parte bassa della graduatoria e cerca punti per rilanciarsi. La squadra ligure ha mostrato segnali di ripresa nell'ultimo turno, ma il percorso resta difficile.

Una vittoria del Perugia rafforzerebbe la sua candidatura alle posizioni di vertice. Per il Vado, invece, portare via punti dallo Stadio Renato Curi rappresenterebbe un risultato di grande valore.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono disponibili qui di seguito.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati di entrambe le squadre. I dettagli sulle rose saranno aggiornati non appena comunicati dai rispettivi club in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Perugia presenta un ruolino recente di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi hanno ritrovato la via del successo battendo il Gubbio per 3-1 in trasferta, dopo aver superato l'AC Reggiana 1919 per 1-0. In precedenza, la squadra aveva incassato tre ko di fila, tra cui le pesanti sconfitte contro lo Spezia, 3-0, e il Grosseto, 2-0. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Il Vado ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco di tempo. La squadra ligure ha vinto l'ultima uscita contro il Forlì per 1-0, interrompendo una serie negativa che comprendeva le sconfitte contro Pescara, Livorno e Campobasso. Il pareggio per 0-0 contro il Torres rappresenta l'unico punto conquistato nel mezzo di un periodo complicato. Complessivamente, il Vado ha realizzato tre gol e ne ha incassati quattro nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Perugia e Vado. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica





Nel girone B di Serie C, il Perugia occupa la sesta posizione, mentre il Vado si trova al quattordicesimo posto. La classifica racconta di due squadre in momenti opposti della stagione, con i biancorossi a ridosso della zona playoff e gli ospiti ancora alla ricerca di stabilità.





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