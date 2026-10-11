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Serie C
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Dove vedere Perugia-Vado in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Perugia vs Vado
Perugia
Vado
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Perugia e Vado: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Perugia-Vado è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Perugia-Vado: data e orario

Il Perugia ospita il Vado in un incontro del girone B di Serie C. I biancorossi cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Il Perugia arriva a questa sfida con due vittorie consecutive alle spalle. I risultati recenti hanno ridato fiducia all'ambiente, anche se le tre sconfitte precedenti avevano messo in discussione le ambizioni del club umbro.

Il Vado, dal canto suo, occupa la parte bassa della graduatoria e cerca punti per rilanciarsi. La squadra ligure ha mostrato segnali di ripresa nell'ultimo turno, ma il percorso resta difficile.

Una vittoria del Perugia rafforzerebbe la sua candidatura alle posizioni di vertice. Per il Vado, invece, portare via punti dallo Stadio Renato Curi rappresenterebbe un risultato di grande valore.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono disponibili qui di seguito.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati di entrambe le squadre. I dettagli sulle rose saranno aggiornati non appena comunicati dai rispettivi club in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

PER

PER - Forma

RAV
S3-0
SPE
S0-3
GRO
S2-0
ACR
V1-0
GUB
V1-3
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
VAD

VAD - Forma

CAM
S0-1
LIV
S3-2
PES
S0-1
TOR
D0-0
FOR
V1-0
Gol segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Perugia presenta un ruolino recente di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi hanno ritrovato la via del successo battendo il Gubbio per 3-1 in trasferta, dopo aver superato l'AC Reggiana 1919 per 1-0. In precedenza, la squadra aveva incassato tre ko di fila, tra cui le pesanti sconfitte contro lo Spezia, 3-0, e il Grosseto, 2-0. Nelle cinque gare considerate, il Perugia ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Il Vado ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco di tempo. La squadra ligure ha vinto l'ultima uscita contro il Forlì per 1-0, interrompendo una serie negativa che comprendeva le sconfitte contro Pescara, Livorno e Campobasso. Il pareggio per 0-0 contro il Torres rappresenta l'unico punto conquistato nel mezzo di un periodo complicato. Complessivamente, il Vado ha realizzato tre gol e ne ha incassati quattro nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Perugia e Vado. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
GrossetoGrossetoGRO
9531179+818
V
S
V
V
D
3
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
16
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
17
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
18
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel girone B di Serie C, il Perugia occupa la sesta posizione, mentre il Vado si trova al quattordicesimo posto. La classifica racconta di due squadre in momenti opposti della stagione, con i biancorossi a ridosso della zona playoff e gli ospiti ancora alla ricerca di stabilità.


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