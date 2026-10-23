Serie C - Game Week 11 23 ott 2026 - 14:30

Perugia-Pescara è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Perugia-Pescara: data e orario

Il Perugia ospita il Pescara in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre appaiate in classifica e in cerca di continuità.

I biancorossi arrivano all'appuntamento dopo un momento altalenante: la sconfitta interna per 2-0 contro il Vado ha interrotto una striscia positiva, anche se le due vittorie precedenti contro Gubbio e AC Reggiana 1919 avevano mostrato una squadra in crescita.

Il Pescara, dal canto suo, sta attraversando una fase più solida. I biancazzurri hanno vinto le ultime due gare, battendo il Livorno in trasferta per 1-0 e superando l'Ostia Mare per 2-0, e si presentano a questa sfida con il vento in poppa.

Il confronto diretto ha una storia recente equilibrata, con pareggi e risultati alterni che rendono difficile pronosticare un favorito netto. Entrambe le squadre sanno che i tre punti potrebbero fare la differenza in una classifica ancora corta.

Per il Perugia è una gara da non sbagliare in casa propria. Per il Pescara, invece, è l'occasione per consolidare un momento di forma positivo e risalire ulteriormente la graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Perugia-Pescara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Perugia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Stesso discorso per il Pescara: lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Eventuali aggiornamenti sulle rose delle due squadre saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Perugia ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C tre vittorie e due sconfitte. I biancorossi vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Vado, ma in precedenza avevano battuto il Gubbio per 3-1 in trasferta e l'AC Reggiana 1919 per 1-0. Le due sconfitte nel periodo includono il ko contro il Grosseto per 2-0. Complessivamente, il Perugia ha segnato sei reti e ne ha incassate sei nelle cinque gare considerate.

Il Pescara presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I biancazzurri hanno battuto l'Ostia Mare per 2-0 nell'ultimo turno, dopo il pareggio 1-1 contro il Guidonia Montecelio e la vittoria per 1-0 sul Livorno. La sconfitta più recente risale al ko per 2-1 contro lo Spezia. Nel periodo considerato la squadra ha segnato cinque reti subendone quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando la sfida in Serie C terminò 0-0. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio è di una vittoria per parte e tre pareggi, con il Pescara che ha prevalso per 1-0 nel gennaio 2024 e il Perugia che si è imposto per 2-1 nell'agosto 2020 in Serie B. I confronti recenti mostrano una tendenza agli equilibri, con tre delle ultime quattro sfide terminate in parità.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Perugia occupa la settima posizione e il Pescara l'ottava: le due squadre sono separate da pochissimo in classifica.





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