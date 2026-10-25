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Serie A
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Dove vedere Parma Calcio 1913-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Parma Calcio 1913 vs Fiorentina
Parma Calcio 1913
Fiorentina
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Fiorentina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in streaming.

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Parma Calcio 1913-Fiorentina: data e orario

Parma Calcio 1913 e Fiorentina si affrontano in Serie A in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

Il Parma di Stefano Sottili arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I crociati non riescono a trovare continuità di risultati e nelle ultime settimane hanno collezionato più sconfitte che punti, una situazione che pesa sulla classifica e sull'umore dell'ambiente.

La Fiorentina guidata da Pablo Pinones-Arce si presenta invece con maggiore fiducia. Le viola hanno dimostrato di saper vincere le partite che contano, come testimonia il recente successo contro il Sassuolo, anche se qualche risultato altalenante ha frenato la loro corsa nelle ultime uscite.

I precedenti tra le due squadre raccontano di una storia recente favorevole alla Fiorentina, capace di imporsi con risultati netti in passato, anche se le ultime sfide dirette hanno restituito un quadro più equilibrato.

Per il Parma, questa è una partita in cui serve una risposta di carattere davanti al proprio pubblico. Per la Fiorentina, invece, è l'occasione per consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Parma-Fiorentina in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Fiorentina

Allenatore

  • S. Sottili

In casa Parma, Stefano Sottili non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento dettagli su infortuni o squalifiche, e le probabili scelte verranno aggiornate man mano che ci si avvicina al calcio d'inizio.

Sulla sponda viola, Pablo Pinones-Arce si trova nella stessa situazione: nessuna indicazione ufficiale sulle giocatrici a disposizione o su eventuali assenze. Anche per la Fiorentina, le notizie sulla formazione saranno integrate nelle prossime ore.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

MIL
S3-1
JUV
S1-3
LAZ
D0-0
TER
S1-2
INT
S3-0
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FIO

FIO - Forma

GEN
V2-3
LAZ
V2-1
INT
S2-0
SAS
V2-0
COM
D1-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Parma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite di Serie A ha registrato quattro sconfitte e un solo pareggio, senza mai riuscire a portare a casa i tre punti. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Inter per 3-0, mentre in precedenza le crociate erano cadute anche contro la Ternana Femminile per 1-2 e contro la Juventus per 1-3. L'unico punto conquistato è il pareggio per 0-0 contro la Lazio. In totale, nelle ultime cinque gare il Parma ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

La Fiorentina presenta un bilancio più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le viola vengono dal pareggio per 1-1 contro il Como Women, ma prima avevano battuto il Sassuolo per 2-0. Il ko contro l'Inter per 2-0 rimane la nota negativa del periodo. Nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha segnato sette reti e ne ha incassate quattro.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioFiorentina
0
2
3
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
4
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
6
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
2Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo incontro diretto tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Fiorentina ospitò il Parma al Franchi: la partita terminò 0-0. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il bilancio sorride nettamente alla Fiorentina, che vanta tre vittorie contro nessuna del Parma, con due pareggi. Le viola hanno segnato complessivamente tredici gol nei cinque confronti, mentre il Parma si è fermato a sette, incluso un pesante 6-0 per la Fiorentina nel maggio 2022.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400156+912
V
V
V
V
2
InterInterINT
431070+710
D
V
V
V
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
3300104+69
V
V
V
4
AC MilanAC MilanMIL
420289-16
V
S
V
S
5
Ternana FemminileTernana FemminileTER
420246-26
S
V
V
S
6
FiorentinaFiorentinaFIO
31113304
D
V
S
7
Como WomenComo WomenCOM
311134-14
D
S
V
8
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
41126604
D
V
S
S
9
JuventusJuventusJUV
4103812-43
S
S
S
V
10
LazioLazioLAZ
301214-31
S
S
D
11
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301215-41
S
S
D
12
SassuoloSassuoloSAS
300329-70
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione


In classifica di Serie A femminile, il Parma occupa l'undicesima posizione mentre la Fiorentina si trova al sesto posto: un divario che riflette i rispettivi momenti della stagione e rende le viola favorite sulla carta per questa sfida.


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