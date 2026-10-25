Serie A - Game Week 4 25 ott 2026 - 13:00

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in streaming.

Come vedere Parma Calcio 1913-Fiorentina con una VPN

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Parma Calcio 1913-Fiorentina: data e orario

Parma Calcio 1913 e Fiorentina si affrontano in Serie A in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

Il Parma di Stefano Sottili arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I crociati non riescono a trovare continuità di risultati e nelle ultime settimane hanno collezionato più sconfitte che punti, una situazione che pesa sulla classifica e sull'umore dell'ambiente.

La Fiorentina guidata da Pablo Pinones-Arce si presenta invece con maggiore fiducia. Le viola hanno dimostrato di saper vincere le partite che contano, come testimonia il recente successo contro il Sassuolo, anche se qualche risultato altalenante ha frenato la loro corsa nelle ultime uscite.

I precedenti tra le due squadre raccontano di una storia recente favorevole alla Fiorentina, capace di imporsi con risultati netti in passato, anche se le ultime sfide dirette hanno restituito un quadro più equilibrato.

Per il Parma, questa è una partita in cui serve una risposta di carattere davanti al proprio pubblico. Per la Fiorentina, invece, è l'occasione per consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Parma-Fiorentina in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Parma, Stefano Sottili non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento dettagli su infortuni o squalifiche, e le probabili scelte verranno aggiornate man mano che ci si avvicina al calcio d'inizio.

Sulla sponda viola, Pablo Pinones-Arce si trova nella stessa situazione: nessuna indicazione ufficiale sulle giocatrici a disposizione o su eventuali assenze. Anche per la Fiorentina, le notizie sulla formazione saranno integrate nelle prossime ore.

Stato di forma

Il Parma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite di Serie A ha registrato quattro sconfitte e un solo pareggio, senza mai riuscire a portare a casa i tre punti. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Inter per 3-0, mentre in precedenza le crociate erano cadute anche contro la Ternana Femminile per 1-2 e contro la Juventus per 1-3. L'unico punto conquistato è il pareggio per 0-0 contro la Lazio. In totale, nelle ultime cinque gare il Parma ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

La Fiorentina presenta un bilancio più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le viola vengono dal pareggio per 1-1 contro il Como Women, ma prima avevano battuto il Sassuolo per 2-0. Il ko contro l'Inter per 2-0 rimane la nota negativa del periodo. Nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha segnato sette reti e ne ha incassate quattro.

Precedenti

L'ultimo incontro diretto tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Fiorentina ospitò il Parma al Franchi: la partita terminò 0-0. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il bilancio sorride nettamente alla Fiorentina, che vanta tre vittorie contro nessuna del Parma, con due pareggi. Le viola hanno segnato complessivamente tredici gol nei cinque confronti, mentre il Parma si è fermato a sette, incluso un pesante 6-0 per la Fiorentina nel maggio 2022.

Classifica





In classifica di Serie A femminile, il Parma occupa l'undicesima posizione mentre la Fiorentina si trova al sesto posto: un divario che riflette i rispettivi momenti della stagione e rende le viola favorite sulla carta per questa sfida.





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