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Dove vedere Paris Saint-Germain-Lione in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Paris Saint-Germain vs Lione
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Dove vedere la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Ligue 1 - Game Week 8
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PSG vs Lione è trasmessa in diretta su Ligue 1+. Di seguito trovi le opzioni per seguire la partita in streaming.

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Paris Saint-Germain-Lione: data e orario

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lione al Parc des Princes in un incontro di Ligue 1 riprogrammato a lunedì 26 ottobre. La sfida mette in palio la vetta della classifica, con entrambe le squadre appaiate a 14 punti.

La gara era originariamente prevista per domenica sera, ma la Prefettura di Polizia ha ordinato lo spostamento a causa di manifestazioni di piazza programmate in tutta Parigi nel fine settimana. Il rinvio ha creato una sovrapposizione con la cerimonia del Pallone d'Oro a Londra, ma Luis Enrique ha chiarito senza mezzi termini che la sua attenzione è rivolta esclusivamente al campo.

I parigini arrivano al match con un momento di forma straordinario, reduci da un convincente 4-2 in Champions League contro il Barcellona a metà settimana. Quella vittoria ha confermato la qualità della rosa nonostante una settimana segnata da brutte notizie sul fronte infortuni.

Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro proprio durante la sfida con il Barcellona e sarà operato a Doha. Si tratta di un'assenza pesantissima, che di fatto chiude la sua stagione. Anche Marquinhos è in dubbio per un problema muscolare alla coscia.

Il Lione di Paulo Fonseca occupa attualmente la prima posizione in classifica per differenza reti e arriva a Parigi con ambizioni concrete di titolo. I biancorossi ricordano bene il 2-1 conquistato al Parc des Princes nella scorsa stagione, un risultato che Enrique ha citato esplicitamente come fonte di motivazione aggiuntiva.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su come seguire PSG vs Lione in diretta, con i dettagli su canale TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Lione

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lione crest
Lione
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lione crest
Lione
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Lione

Allenatore

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique dovrebbe schierare Matvey Safonov tra i pali, con una linea difensiva composta da Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi e Lucas Beraldo. A centrocampo spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, mentre Ferran Torres, Ousmane Dembele e Desire Doue agiranno nel tridente offensivo. Restano fuori per infortunio Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos.

Paulo Fonseca risponde con Dominik Greif in porta e una difesa a quattro formata da Moussa Niakhate, Abner, Zachary Athekame e Felix Bacher. In mediana sono attesi Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Kail Boudache, con Julien Duranville, Corentin Tolisso ed Ernest Nuamah a supporto dell'attacco. Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo e Steeve Kango sono indisponibili per infortunio, mentre Keito Nakamura non sarà della partita per squalifica.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
OL

OL - Forma

REN
V4-0
RCL
S2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
S3-0
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il PSG arriva a questo match con cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 4-2 casalingo contro il Barcellona in Champions League; nella stessa competizione i parigini avevano già battuto il Manchester City 4-2 in trasferta. In Ligue 1 hanno superato lo Strasburgo 3-1 fuori casa e il Le Mans 3-1 in casa, oltre a vincere 2-1 a Marsiglia. Nelle cinque partite il PSG ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

Il Lione presenta un bilancio più altalenante: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l'Hoffenheim in Europa League, ma i rossoblù avevano risposto a un ko in Ligue 1 contro il Lens con un 2-1 sul Nizza. Spicca anche il 4-0 rifilato al Rennes in precedenza. Complessivamente il Lione ha segnato 9 gol e ne ha incassati 10.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLione
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lione badge
Lione
OL
2
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lione badge
Lione
OL
1
FIN
Coppa
Lione badge
Lione
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
12Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Lione si impose 2-1 al Parc des Princes in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide il PSG ha vinto tre volte e il Lione due, con i parigini che hanno totalizzato 10 gol segnati e 8 subiti in quel periodo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RennesRennesREN
85121814+416
V
S
V
S
V
2
LilleLilleLIL
8431116+515
D
D
V
S
V
3
MonacoMonacoASM
8431117+415
D
S
D
V
D
4
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
S
V
S
V
D
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
S
D
8
MarsigliaMarsigliaOM
84041813+512
V
V
V
S
S
9
LorientLorientFCL
833276+112
D
V
V
S
D
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
V
S
V
V
S
11
TolosaTolosaTFC
82421211+110
D
V
D
V
D
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
D
V
S
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
S
D
V
S
S
14
AngersAngersSCO
8224915-68
D
S
S
V
D
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
D
S
S
V
D
16
StrasburgoStrasburgoSTR
82151218-67
S
S
S
S
D
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
D
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
S
S
S
S
D
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Ligue 1, il Lione occupa attualmente la quarta posizione mentre il PSG è quinto, con entrambe le squadre a pari punti: il risultato di lunedì sera ridisegnerà direttamente la parte alta della classifica.


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