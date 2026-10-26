Ligue 1 - Game Week 8 26 ott 2026 - 15:30 Parc des Princes

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Paris Saint-Germain-Lione: data e orario

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lione al Parc des Princes in un incontro di Ligue 1 riprogrammato a lunedì 26 ottobre. La sfida mette in palio la vetta della classifica, con entrambe le squadre appaiate a 14 punti.

La gara era originariamente prevista per domenica sera, ma la Prefettura di Polizia ha ordinato lo spostamento a causa di manifestazioni di piazza programmate in tutta Parigi nel fine settimana. Il rinvio ha creato una sovrapposizione con la cerimonia del Pallone d'Oro a Londra, ma Luis Enrique ha chiarito senza mezzi termini che la sua attenzione è rivolta esclusivamente al campo.

I parigini arrivano al match con un momento di forma straordinario, reduci da un convincente 4-2 in Champions League contro il Barcellona a metà settimana. Quella vittoria ha confermato la qualità della rosa nonostante una settimana segnata da brutte notizie sul fronte infortuni.

Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro proprio durante la sfida con il Barcellona e sarà operato a Doha. Si tratta di un'assenza pesantissima, che di fatto chiude la sua stagione. Anche Marquinhos è in dubbio per un problema muscolare alla coscia.

Il Lione di Paulo Fonseca occupa attualmente la prima posizione in classifica per differenza reti e arriva a Parigi con ambizioni concrete di titolo. I biancorossi ricordano bene il 2-1 conquistato al Parc des Princes nella scorsa stagione, un risultato che Enrique ha citato esplicitamente come fonte di motivazione aggiuntiva.

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Formazioni

Luis Enrique dovrebbe schierare Matvey Safonov tra i pali, con una linea difensiva composta da Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi e Lucas Beraldo. A centrocampo spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, mentre Ferran Torres, Ousmane Dembele e Desire Doue agiranno nel tridente offensivo. Restano fuori per infortunio Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos.

Paulo Fonseca risponde con Dominik Greif in porta e una difesa a quattro formata da Moussa Niakhate, Abner, Zachary Athekame e Felix Bacher. In mediana sono attesi Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Kail Boudache, con Julien Duranville, Corentin Tolisso ed Ernest Nuamah a supporto dell'attacco. Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo e Steeve Kango sono indisponibili per infortunio, mentre Keito Nakamura non sarà della partita per squalifica.

Stato di forma

Il PSG arriva a questo match con cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 4-2 casalingo contro il Barcellona in Champions League; nella stessa competizione i parigini avevano già battuto il Manchester City 4-2 in trasferta. In Ligue 1 hanno superato lo Strasburgo 3-1 fuori casa e il Le Mans 3-1 in casa, oltre a vincere 2-1 a Marsiglia. Nelle cinque partite il PSG ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

Il Lione presenta un bilancio più altalenante: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l'Hoffenheim in Europa League, ma i rossoblù avevano risposto a un ko in Ligue 1 contro il Lens con un 2-1 sul Nizza. Spicca anche il 4-0 rifilato al Rennes in precedenza. Complessivamente il Lione ha segnato 9 gol e ne ha incassati 10.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Lione si impose 2-1 al Parc des Princes in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide il PSG ha vinto tre volte e il Lione due, con i parigini che hanno totalizzato 10 gol segnati e 8 subiti in quel periodo.

Classifica





In Ligue 1, il Lione occupa attualmente la quarta posizione mentre il PSG è quinto, con entrambe le squadre a pari punti: il risultato di lunedì sera ridisegnerà direttamente la parte alta della classifica.





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