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Women's Champions League
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Stade Sebastien Charlety
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Dove vedere Paris FC-BK Haecken FF in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Paris FC vs BK Haecken FF
Paris FC
BK Haecken FF
Women's Champions League

Dove vedere la partita di Women's Champions League tra Paris FC e BK Haecken FF: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Women's Champions League - Game Week 3
Stade Sebastien Charlety

La partita è disponibile in live streaming su Disney+. Di seguito trovi tutte le informazioni per seguire la gara in diretta.

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Paris FC-BK Haecken FF: data e orario

Paris FC e BK Häcken FF si affrontano allo Stade Sébastien Charlety di Parigi nella Women's Champions League, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti nella fase a gironi.

Le francesi di Sandrine Soubeyrand arrivano a questa partita con un momento di forma solido in campionato, anche se il percorso europeo presenta luci e ombre. Il pareggio contro l'Arsenal e la sconfitta contro il Barcellona raccontano di una squadra capace di competere con le migliori, ma ancora alla ricerca di continuità nella competizione.

Il BK Häcken FF, guidato da Elena Sadiku, attraversa invece un periodo di dominio assoluto nel campionato svedese. Le scandinave hanno vinto le ultime tre partite di Damallsvenskan in modo convincente, dimostrando una solidità che le rende avversarie tutt'altro che scontate.

In campo europeo, però, la squadra di Göteborg ha incassato una pesante sconfitta per 3-0 contro la Juventus, un risultato che pesa sulla classifica e che rende questa trasferta a Parigi quasi un crocevia della loro stagione continentale.

La sfida tra una Paris FC che vuole consolidare il proprio status europeo e un Häcken determinato a riscattarsi promette una partita intensa e aperta. Per sapere dove seguirla in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Paris FC - BK Haecken FF

Allenatore

  • S. Soubeyrand

Per il Paris FC, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche. Sandrine Soubeyrand preparerà la sua squadra per affrontare la sfida europea, ma i dettagli sulle scelte di formazione verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte BK Häcken FF la situazione è analoga: Elena Sadiku non ha ancora rilasciato indicazioni ufficiali sulla rosa a disposizione. Non risultano al momento infortuni o squalifiche confermati. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

STR
V0-2
BAR
S5-2
ARS
D2-2
LEN
V4-1
TOU
V0-4
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BKH

BKH - Forma

IFN
V0-6
JUV
S0-3
UPP
V9-0
HAI
V3-0
VAE
V1-2
Gol segnato (subito)
20/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Paris FC arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. In campionato le parigine hanno mostrato grande efficacia, travolgendo il Toulouse 4-0 in trasferta nell'ultima giornata di Première Ligue e battendo il Lens 4-1 in precedenza. In Europa il rendimento è più altalenante: il 2-2 contro l'Arsenal testimonia la capacità di tenere testa alle grandi, ma la sconfitta 5-2 contro il Barcellona ha lasciato il segno.

Il BK Häcken FF presenta invece un ruolino di marcia dominante in Svezia, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, compreso un netto 9-0 contro l'IK Uppsala e un 6-0 in casa dell'IFK Norrköping. L'unica nota stonata è la sconfitta per 3-0 contro la Juventus in Women's Champions League, che rappresenta l'unico passo falso del periodo. Le scandinave hanno segnato molto, ma la prova europea solleva interrogativi sulla loro tenuta contro avversarie di alto livello.

Precedenti

Testa a testa

Paris FCPareggioBK Haecken FF
0
1
1
Women's Champions League
BK Haecken FF badge
BK Haecken FF
BKH
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
Women's Champions League
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
BK Haecken FF badge
BK Haecken FF
BKH
2
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei precedenti tra le due squadre in Women's Champions League, i confronti diretti sorridono leggermente al BK Häcken FF. L'ultima sfida risale al gennaio 2024, quando le svedesi ospitarono il Paris FC e il match terminò 0-0. In precedenza, nel novembre 2023, fu proprio l'Häcken a imporsi a Parigi con un netto 2-1, lasciando alle francesi l'amaro del ko in casa. Due partite, un pareggio e una vittoria per le scandinave: un piccolo vantaggio psicologico che il Paris FC vorrà ribaltare davanti al proprio pubblico.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
D
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
D
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
D
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
312074+35
D
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
D
7
InterInterINT
311127-54
S
D
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
S
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
S
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
S
S
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
S
S
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
S
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
S
16
RomaRomaROM
301208-81
S
S
D
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
S
S
D
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
S
S
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale


Nella classifica della Women's Champions League, il Paris FC occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre il BK Häcken FF si trova più indietro al diciassettesimo posto. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione nella competizione.


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