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Serie B
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Dove vedere Palermo-Carrarese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Palermo vs Carrarese
Palermo
Carrarese
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Palermo e Carrarese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio Renzo Barbera

Palermo-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Palermo-Carrarese: data e orario

Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo va in scena un confronto di Serie B tra i rosanero di Filippo Inzaghi e la Carrarese di Guido Pagliuca, due squadre che arrivano all'appuntamento con stati di forma molto diversi.

Il Palermo guida la classifica e si presenta a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato. I rosanero hanno mostrato solidità e capacità di segnare lontano da casa, confermando le ambizioni di una stagione fin qui convincente.

La Carrarese occupa la parte bassa della graduatoria e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Pagliuca ha trovato due vittorie di fila che hanno ridato fiducia all'ambiente.

I precedenti recenti sorridono al Palermo, che ha dominato l'ultimo incrocio casalingo con un netto 5-0. La Carrarese però sa come rendersi pericolosa in trasferta, come dimostra il successo ottenuto al Barbera nel dicembre 2024.

Sarà una partita tra una capolista che vuole consolidare il primato e una squadra che lotta per risalire la classifica. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Palermo - Carrarese

Allenatore

  • F. Inzaghi

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi non ha fornito indicazioni ufficiali sulla formazione probabile. Non sono stati comunicati indisponibili per infortunio o squalifica: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per la Carrarese, allenata da Guido Pagliuca, non sono state rese note formazione, assenze o squalifiche. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

PAL

PAL - Forma

SAM
V3-1
AVE
D1-1
BSP
V2-1
EMP
V2-4
MAN
V0-2
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CAR

CAR - Forma

EMP
S0-1
CAT
S1-0
BEN
S0-1
BSP
V0-2
MOD
V2-1
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Palermo arriva a questa partita con un rendimento eccellente: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie B. I rosanero hanno vinto la partita più recente contro il Mantova con un 2-0 in trasferta, e in precedenza avevano espugnato il campo dell'Empoli per 4-2. Nelle cinque gare considerate, il Palermo ha segnato undici gol subendone cinque, con tre clean sheet all'attivo.

La Carrarese presenta un andamento più discontinuo: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nell'ultimo periodo. La squadra di Pagliuca ha però invertito la rotta nelle ultime due uscite, battendo il Modena 2-1 e il Calcio Padova 2-0 in trasferta. Nelle cinque partite prese in esame, i toscani hanno realizzato cinque reti e ne hanno incassate tre.

Precedenti

Testa a testa

PalermoPareggioCarrarese
2
1
1
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
Palermo badge
Palermo
PAL
1
FIN
Serie B
Palermo badge
Palermo
PAL
5
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
FIN
Serie B
Palermo badge
Palermo
PAL
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
Palermo badge
Palermo
PAL
0
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo confronto diretto risale all'8 marzo 2026, quando la Carrarese ha battuto il Palermo 1-0 in casa in Serie B. Prima di quella sfida, il Palermo aveva dominato l'incontro casalingo del 29 novembre 2025 con un netto 5-0. Considerando i quattro precedenti disponibili, il Palermo ha vinto due volte, la Carrarese una volta, con un pareggio all'attivo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
12
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
13
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, il Palermo si trova in cima alla classifica mentre la Carrarese occupa la sedicesima posizione: la sfida mette dunque di fronte la prima e la penultima fascia della graduatoria, con tutto ciò che questo comporta in termini di obiettivi e pressioni per entrambe le squadre.


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