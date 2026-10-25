Serie B - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Stadio Renzo Barbera

Palermo-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Palermo-Carrarese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Palermo-Carrarese: data e orario

Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo va in scena un confronto di Serie B tra i rosanero di Filippo Inzaghi e la Carrarese di Guido Pagliuca, due squadre che arrivano all'appuntamento con stati di forma molto diversi.

Il Palermo guida la classifica e si presenta a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato. I rosanero hanno mostrato solidità e capacità di segnare lontano da casa, confermando le ambizioni di una stagione fin qui convincente.

La Carrarese occupa la parte bassa della graduatoria e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Pagliuca ha trovato due vittorie di fila che hanno ridato fiducia all'ambiente.

I precedenti recenti sorridono al Palermo, che ha dominato l'ultimo incrocio casalingo con un netto 5-0. La Carrarese però sa come rendersi pericolosa in trasferta, come dimostra il successo ottenuto al Barbera nel dicembre 2024.

Sarà una partita tra una capolista che vuole consolidare il primato e una squadra che lotta per risalire la classifica. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi non ha fornito indicazioni ufficiali sulla formazione probabile. Non sono stati comunicati indisponibili per infortunio o squalifica: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per la Carrarese, allenata da Guido Pagliuca, non sono state rese note formazione, assenze o squalifiche. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Palermo arriva a questa partita con un rendimento eccellente: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie B. I rosanero hanno vinto la partita più recente contro il Mantova con un 2-0 in trasferta, e in precedenza avevano espugnato il campo dell'Empoli per 4-2. Nelle cinque gare considerate, il Palermo ha segnato undici gol subendone cinque, con tre clean sheet all'attivo.

La Carrarese presenta un andamento più discontinuo: due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nell'ultimo periodo. La squadra di Pagliuca ha però invertito la rotta nelle ultime due uscite, battendo il Modena 2-1 e il Calcio Padova 2-0 in trasferta. Nelle cinque partite prese in esame, i toscani hanno realizzato cinque reti e ne hanno incassate tre.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto risale all'8 marzo 2026, quando la Carrarese ha battuto il Palermo 1-0 in casa in Serie B. Prima di quella sfida, il Palermo aveva dominato l'incontro casalingo del 29 novembre 2025 con un netto 5-0. Considerando i quattro precedenti disponibili, il Palermo ha vinto due volte, la Carrarese una volta, con un pareggio all'attivo.

Classifica





In Serie B, il Palermo si trova in cima alla classifica mentre la Carrarese occupa la sedicesima posizione: la sfida mette dunque di fronte la prima e la penultima fascia della graduatoria, con tutto ciò che questo comporta in termini di obiettivi e pressioni per entrambe le squadre.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV