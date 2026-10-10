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Serie C
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Dove vedere Ostia Mare-Pianese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ostia Mare vs Pianese
Ostia Mare
Pianese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Ostia Mare e Pianese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Ostia Mare-Pianese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la gara in tempo reale.

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Come vedere Ostia Mare-Pianese con una VPN

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Ostia Mare-Pianese: data e orario

Ostia Mare e Pianese si affrontano nel campionato di Serie C, in una gara che vede due squadre con obiettivi diversi e momenti di forma altrettanto distinti.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci da un periodo altalenante, con due pareggi consecutivi che hanno frenato la spinta dopo il successo esterno contro il Gubbio.

Il Pianese, dal canto suo, ha ritrovato fiducia nell'ultimo turno con una vittoria esterna contro il Ravenna, ma il cammino nelle ultime settimane è stato tutt'altro che lineare.

In classifica le due squadre si trovano nella parte bassa del girone, con margini ridotti per sbagliare e la necessità di punti che rende questa sfida particolarmente delicata per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Ostia Mare, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Stesso discorso per il Pianese: lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno disponibili con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Stato di forma

OTM

OTM - Forma

TOR
S3-2
RAV
S0-1
GUB
V0-2
FOR
D1-1
LAT
D1-1
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PNS

PNS - Forma

GRO
D0-0
TOR
S2-1
SAM
D1-1
LIV
S3-2
RAV
V2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Ostia Mare arriva a questa gara con un ruolino recente fatto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in Serie C. I laziali hanno fermato il Gubbio con un netto 2-0 in trasferta, ma non sono riusciti a capitalizzare lo slancio: i successivi due incontri contro Forlì e Latina si sono chiusi entrambi sull'1-1. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato sette reti subendone cinque, un dato che racconta di un attacco presente ma di una difesa non sempre solida.

Il Pianese presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nello stesso arco di tempo. La formazione toscana ha perso contro Livorno e Torres, ma ha risposto con un pareggio contro la Sambenedettese e il successo per 2-1 sul Ravenna nell'ultimo turno. Il rendimento esterno rimane discontinuo, con cinque gol segnati e cinque subiti in questo parziale.

Precedenti

Testa a testa

Ostia MarePareggioPianese
1
1
2
Serie D
Pianese badge
Pianese
PNS
0
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
3
FIN
Serie D
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
0
Pianese badge
Pianese
PNS
1
FIN
Serie D
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
2
Pianese badge
Pianese
PNS
2
FIN
Serie D
Pianese badge
Pianese
PNS
1
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
0
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Nei precedenti tra le due squadre, tutti disputati in Serie D, il bilancio è in equilibrio. L'incontro più recente risale all'aprile 2023, quando il Pianese si impose 3-0 in casa contro l'Ostia Mare. In precedenza, nel dicembre 2022, era stata la formazione laziale a vincere 1-0 nel proprio stadio. La serie conta anche un pareggio per 2-2 e una vittoria del Pianese per 1-0, a conferma di una rivalità mai scontata.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
8710154+1122
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
8521134+917
S
V
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
8431147+715
S
V
V
D
D
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
5
LivornoLivornoLIV
8422109+114
S
V
D
V
S
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
8332107+312
V
S
D
D
D
8
CampobassoCampobassoCAM
83321211+112
D
V
D
D
V
9
TorresTorresTOR
833299012
D
D
D
V
V
10
PescaraPescaraPES
83231011-111
V
S
V
D
S
11
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
12
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
13
Ostia MareOstia MareOTM
8224910-18
D
D
V
S
S
14
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
15
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
16
GubbioGubbioGUB
82151016-67
S
S
S
D
V
17
LatinaLatinaLAT
713369-36
D
S
D
S
V
18
PianesePianesePNS
8134610-46
V
S
D
S
D
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251114-35
V
S
D
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
7115816-84
V
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone B di Serie C, l'Ostia Mare occupa la tredicesima posizione mentre il Pianese è diciottesimo. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria, rendendo questa sfida importante per allontanarsi dalle zone più scomode.


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