Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Ostia Mare-Pianese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la gara in tempo reale.

Come vedere Ostia Mare-Pianese con una VPN

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Ostia Mare-Pianese: data e orario

Ostia Mare e Pianese si affrontano nel campionato di Serie C, in una gara che vede due squadre con obiettivi diversi e momenti di forma altrettanto distinti.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci da un periodo altalenante, con due pareggi consecutivi che hanno frenato la spinta dopo il successo esterno contro il Gubbio.

Il Pianese, dal canto suo, ha ritrovato fiducia nell'ultimo turno con una vittoria esterna contro il Ravenna, ma il cammino nelle ultime settimane è stato tutt'altro che lineare.

In classifica le due squadre si trovano nella parte bassa del girone, con margini ridotti per sbagliare e la necessità di punti che rende questa sfida particolarmente delicata per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Ostia Mare, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Stesso discorso per il Pianese: lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno disponibili con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Ostia Mare arriva a questa gara con un ruolino recente fatto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in Serie C. I laziali hanno fermato il Gubbio con un netto 2-0 in trasferta, ma non sono riusciti a capitalizzare lo slancio: i successivi due incontri contro Forlì e Latina si sono chiusi entrambi sull'1-1. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato sette reti subendone cinque, un dato che racconta di un attacco presente ma di una difesa non sempre solida.

Il Pianese presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nello stesso arco di tempo. La formazione toscana ha perso contro Livorno e Torres, ma ha risposto con un pareggio contro la Sambenedettese e il successo per 2-1 sul Ravenna nell'ultimo turno. Il rendimento esterno rimane discontinuo, con cinque gol segnati e cinque subiti in questo parziale.

Precedenti

Nei precedenti tra le due squadre, tutti disputati in Serie D, il bilancio è in equilibrio. L'incontro più recente risale all'aprile 2023, quando il Pianese si impose 3-0 in casa contro l'Ostia Mare. In precedenza, nel dicembre 2022, era stata la formazione laziale a vincere 1-0 nel proprio stadio. La serie conta anche un pareggio per 2-2 e una vittoria del Pianese per 1-0, a conferma di una rivalità mai scontata.

Classifica





In classifica nel Girone B di Serie C, l'Ostia Mare occupa la tredicesima posizione mentre il Pianese è diciottesimo. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria, rendendo questa sfida importante per allontanarsi dalle zone più scomode.





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