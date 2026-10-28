Women's Champions League - Game Week 3 28 ott 2026 - 16:00 Groupama Academy Stadium

OL Lyonnes vs Inter è disponibile in live streaming su Disney+. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Come vedere OL Lyonnes-Inter con una VPN

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OL Lyonnes-Inter: data e orario

Il Groupama Academy Stadium di Lione ospita oggi OL Lyonnes e Inter nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi e traiettorie molto diverse all'interno della competizione.

Il Lione di Jonatan Giraldez occupa la seconda posizione nel girone e si presenta come una delle formazioni più in forma d'Europa in questo momento. Le francesi hanno dimostrato una solidità impressionante nelle ultime settimane, sia in campionato che in coppa.

L'Inter di David Sassarini arriva invece da sesta in classifica nella Women's Champions League. Le nerazzurre hanno mostrato carattere e compattezza in Serie A Femminile, ma il salto di qualità contro le grandi d'Europa rimane ancora da compiere.

Il Lione porta con sé la motivazione di chi vuole riscattarsi dopo la finale persa la scorsa stagione contro il Barcellona. Giraldez conosce bene cosa significa vincere in Europa, e la sua squadra sembra costruita per andare lontano in questa edizione.

Per l'Inter, invece, questa trasferta in Francia rappresenta un banco di prova importante. Un risultato positivo potrebbe cambiare significativamente le ambizioni europee della squadra italiana.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Jonatan Giraldez non ha ancora reso nota la formazione ufficiale del Lione per questa sfida di Women's Champions League. Non risultano infortuni né squalifiche per le padrone di casa, con ulteriori aggiornamenti attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per l'Inter di David Sassarini non sono disponibili al momento né la probabile formazione né informazioni su infortuni o squalifiche. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Lione arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La formazione di Giraldez ha travolto il Marsiglia per 5-0 nell'ultima giornata di Premiere Ligue, e in precedenza aveva rifilato quattro reti al Paris Saint-Germain. L'unica nota stonata è il pareggio a reti inviolate contro il Chelsea FC Women in Women's Champions League. Nelle cinque partite considerate, le francesi hanno segnato 22 gol senza subirne nemmeno uno, un dato che parla da solo.

L'Inter ha raccolto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare, senza mai perdere. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro il Napoli Femminile in Serie A, preceduto da un netto 3-0 sul Parma Calcio 1913. Le nerazzurre hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite prese in esame.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra OL Lyonnes e Inter. Quella di oggi sarà quindi una sfida senza storia pregressa da cui attingere.

Classifica





Nella fase a gironi della Women's Champions League, il Lione è secondo in classifica e si trova tra le squadre che puntano a chiudere il girone nelle primissime posizioni. L'Inter è sesta: le nerazzurre hanno bisogno di punti per restare in corsa con le big della competizione.





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