Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Women's Champions League
team-logoOL Lyonnes
Groupama Academy Stadium
team-logoInter
Guarda su Disney+
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere OL Lyonnes-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

OL Lyonnes vs Inter
OL Lyonnes
Inter
Women's Champions League

Dove vedere la partita di Women's Champions League tra OL Lyonnes e Inter: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Women's Champions League - Game Week 3
Groupama Academy Stadium

OL Lyonnes vs Inter è disponibile in live streaming su Disney+. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Hier live sehen!

Disney+

Iscriviti!

Come vedere OL Lyonnes-Inter con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

OL Lyonnes-Inter: data e orario

Il Groupama Academy Stadium di Lione ospita oggi OL Lyonnes e Inter nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi e traiettorie molto diverse all'interno della competizione.

Il Lione di Jonatan Giraldez occupa la seconda posizione nel girone e si presenta come una delle formazioni più in forma d'Europa in questo momento. Le francesi hanno dimostrato una solidità impressionante nelle ultime settimane, sia in campionato che in coppa.

L'Inter di David Sassarini arriva invece da sesta in classifica nella Women's Champions League. Le nerazzurre hanno mostrato carattere e compattezza in Serie A Femminile, ma il salto di qualità contro le grandi d'Europa rimane ancora da compiere.

Il Lione porta con sé la motivazione di chi vuole riscattarsi dopo la finale persa la scorsa stagione contro il Barcellona. Giraldez conosce bene cosa significa vincere in Europa, e la sua squadra sembra costruita per andare lontano in questa edizione.

Per l'Inter, invece, questa trasferta in Francia rappresenta un banco di prova importante. Un risultato positivo potrebbe cambiare significativamente le ambizioni europee della squadra italiana.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni OL Lyonnes - Inter

Allenatore

  • J. Giraldez

Jonatan Giraldez non ha ancora reso nota la formazione ufficiale del Lione per questa sfida di Women's Champions League. Non risultano infortuni né squalifiche per le padrone di casa, con ulteriori aggiornamenti attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per l'Inter di David Sassarini non sono disponibili al momento né la probabile formazione né informazioni su infortuni o squalifiche. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

OLL

OLL - Forma

SER
V0-8
CHE
D0-0
TOU
V5-0
PSG
V0-4
MSO
V5-0
Gol segnato (subito)
22/0
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
INT

INT - Forma

FIO
V2-0
WIE
D1-1
COM
V0-2
PAR
V3-0
NAP
D0-0
Gol segnato (subito)
8/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Lione arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La formazione di Giraldez ha travolto il Marsiglia per 5-0 nell'ultima giornata di Premiere Ligue, e in precedenza aveva rifilato quattro reti al Paris Saint-Germain. L'unica nota stonata è il pareggio a reti inviolate contro il Chelsea FC Women in Women's Champions League. Nelle cinque partite considerate, le francesi hanno segnato 22 gol senza subirne nemmeno uno, un dato che parla da solo.

L'Inter ha raccolto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare, senza mai perdere. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro il Napoli Femminile in Serie A, preceduto da un netto 3-0 sul Parma Calcio 1913. Le nerazzurre hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite prese in esame.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra OL Lyonnes e Inter. Quella di oggi sarà quindi una sfida senza storia pregressa da cui attingere.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
D
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
D
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211052+34
V
D
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
D
V
6
InterInterINT
211021+14
D
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
D
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
S
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
S
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
S
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
D
D
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
S
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
S
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
S
D
16
RomaRomaROM
201106-61
S
D
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
S
S
18
ServetteServetteSER
2002113-120
S
S
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale


Nella fase a gironi della Women's Champions League, il Lione è secondo in classifica e si trova tra le squadre che puntano a chiudere il girone nelle primissime posizioni. L'Inter è sesta: le nerazzurre hanno bisogno di punti per restare in corsa con le big della competizione.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google