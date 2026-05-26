Dove vedere oggi la Repubblica Ceca ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nella Repubblica Ceca i diritti sono divisi tra la tv pubblica Česká televize e il canale commerciale TV Nova: la partita sarà in chiaro su ČT Sporte Nova, con streaming su ČT sport/iVysílání e Voyo. In Corea del Sud, invece, la partita sarà trasmessa in esclusiva da JTBC e dall’emittente pubblica KBS, che hanno raggiunto un accordo dopo il fallimento delle trattative con altre reti. La diretta sarà visibile sui loro canali principali e in streaming su JTBC NOW e KBS+.

Qual è la prossima partita della Repubblica Ceca ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Repubblica Ceca nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro la Corea del Sud, si terrà all’iconico Estadio Guadalajara. Dopo 20 anni di assenza, la “Narodny Tym” torna in campo e la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Corea del Sud Data Giovedì 11 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 12 giugno) Stadio Estadio Guadalajara (Akron Stadium) Città Zapopan, Guadalajara, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Repubblica Ceca?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Repubblica Ceca, sintonizzatevi su Česká televize e TV Nova.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Repubblica Ceca ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale ceca, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita della Repubblica Ceca in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



