Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Argentina la partita sarà trasmessa da Telefe, TV Pública e TyC Sports, canali disponibili in digitale terrestre e via cavo. In Algeria, l’emittente pubblica ENTV la manderà in onda sul digitale terrestre e sui canali premium e piattaforme digitali di beIN Sports.

Qual è la prossima partita dell'Argentina ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Argentina nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro l'Algeria, si terrà all'iconico Arrowhead Stadium. Essendo la prima partita dei campioni in carica e un match tra nazionali di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Algeria Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 17 giugno) Stadio Arrowhead Stadium (Stadio di Kansas City) Città Kansas City, Missouri, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Argentina?

Per seguire tutta la campagna argentina, sintonizzatevi su Telefe, TV Pública, TyC Sports e DSports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Argentina ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale argentina, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita dell'Argentina in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



