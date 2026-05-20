



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Brasile la partita sarà trasmessa da Globo (Grupo Globo), SBT e N Sports, visibili con l’antenna digitale, mentre CazéTV la offrirà in streaming. In Marocco beIN Sports detiene i diritti premium e l’emittente pubblica SNRT la trasmetterà in chiaro. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali beIN Sports MAX, su Arryadia e Al Aoula di SNRT.

Qual è la prossima partita del Brasile ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Brasile nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro il Marocco, si terrà al MetLife Stadium. Essendo la prima partita della Seleção e un match di alto profilo, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Marocco Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio MetLife Stadium (Stadio New York New Jersey) Città East Rutherford, New Jersey, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Brasile?

I tifosi possono seguire la Seleção su TV Globo, principale emittente gratuita del Paese.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Brasile ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Seleção, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi il match del Brasile in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



