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Dove vedere NEC - PSV in TV e streaming
NEC - PSV sarà visibile in diretta su Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Di seguito trovate i link diretti per seguire la trasmissione.
Notizie sulle squadre e convocati
Probabili formazioni NEC Nijmegen - PSV
Il NEC dovrà fare a meno degli infortunati Perr Schuurs, Philippe Sandler ed Emre Mor. La probabile formazione dell'allenatore Dick Schreuder è: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.
Il PSV dovrà rinunciare a Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa, tutti infortunati. Il probabile undici di Peter Bosz è: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.
Stato di forma recente
Il NEC arriva da una discreta serie di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una vittoria in trasferta per 2-3 contro l'FC Utrecht in Eredivisie. In precedenza la squadra aveva anche battuto l'Omonia Nicosia per 3-1 in Europa League, ma aveva perso 0-1 contro lo sc Heerenveen. Nelle cinque partite il NEC ha segnato undici goal e ne ha subiti sei.
Il PSV ha mostrato un buon rendimento nelle ultime cinque partite, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara si è conclusa con un'ampia vittoria in trasferta per 2-5 contro lo SC Cambuur in Eredivisie. L'unico passo falso è stato il ko per 1-2 contro il Club Brugge in Champions League. Il PSV ha segnato quattordici goal in cinque partite e ne ha subiti nove.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo scontro diretto si è disputato il 14 marzo 2026 in Eredivisie, quando il PSV ha perso in casa per 2-3 contro il NEC. Prima ancora, il NEC aveva battuto il PSV per 3-2 il 3 marzo 2026 in Coppa d'Olanda. Negli ultimi cinque precedenti si contano due vittorie per il NEC, due per il PSV e un pareggio: i confronti diretti sono stati particolarmente equilibrati.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|8
|2
|2
|40
|15
|+25
|26
V
V
D
S
V
|2
|12
|7
|4
|1
|36
|17
|+19
|25
S
D
D
V
V
|3
|12
|7
|4
|1
|32
|15
|+17
|25
D
V
V
V
D
|4
|12
|7
|3
|2
|30
|12
|+18
|24
D
V
V
S
D
|5
|12
|7
|2
|3
|24
|16
|+8
|23
V
S
S
D
S
|6
|12
|6
|3
|3
|24
|16
|+8
|21
V
V
V
V
S
|7
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
D
D
V
D
D
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
V
S
V
S
D
|9
|12
|4
|3
|5
|29
|28
|+1
|15
S
S
D
S
V
|10
|12
|4
|3
|5
|25
|27
|-2
|15
S
V
V
D
V
|11
|12
|3
|5
|4
|20
|21
|-1
|14
V
S
D
D
D
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
S
V
S
V
D
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
D
V
D
V
S
|14
|12
|3
|3
|6
|21
|34
|-13
|12
S
S
D
V
V
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
S
S
S
S
S
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
D
V
S
S
D
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
V
S
S
V
D
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
D
S
S
S
S
In Eredivisie il PSV è attualmente primo, mentre il NEC occupa l'undicesima posizione.