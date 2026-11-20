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Eredivisie - Game Week 13 21 nov 2026 - 10:30 Stadion De Goffert

Dove vedere NEC - PSV in TV e streaming

NEC - PSV sarà visibile in diretta su Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Di seguito trovate i link diretti per seguire la trasmissione.

Notizie sulle squadre e convocati

Il NEC dovrà fare a meno degli infortunati Perr Schuurs, Philippe Sandler ed Emre Mor. La probabile formazione dell'allenatore Dick Schreuder è: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.

Il PSV dovrà rinunciare a Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa, tutti infortunati. Il probabile undici di Peter Bosz è: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.

Stato di forma recente

Il NEC arriva da una discreta serie di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una vittoria in trasferta per 2-3 contro l'FC Utrecht in Eredivisie. In precedenza la squadra aveva anche battuto l'Omonia Nicosia per 3-1 in Europa League, ma aveva perso 0-1 contro lo sc Heerenveen. Nelle cinque partite il NEC ha segnato undici goal e ne ha subiti sei.

Il PSV ha mostrato un buon rendimento nelle ultime cinque partite, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara si è conclusa con un'ampia vittoria in trasferta per 2-5 contro lo SC Cambuur in Eredivisie. L'unico passo falso è stato il ko per 1-2 contro il Club Brugge in Champions League. Il PSV ha segnato quattordici goal in cinque partite e ne ha subiti nove.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto si è disputato il 14 marzo 2026 in Eredivisie, quando il PSV ha perso in casa per 2-3 contro il NEC. Prima ancora, il NEC aveva battuto il PSV per 3-2 il 3 marzo 2026 in Coppa d'Olanda. Negli ultimi cinque precedenti si contano due vittorie per il NEC, due per il PSV e un pareggio: i confronti diretti sono stati particolarmente equilibrati.

Classifica

In Eredivisie il PSV è attualmente primo, mentre il NEC occupa l'undicesima posizione.