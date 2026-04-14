Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La frenata di Parma ha fatto svanire le già flebili chances Scudetto del Napoli, scivolato a -9 dall'Inter.

Gli azzurri, nella 33ª giornata di Serie A, ricevono una Lazio reduce invece dal ko di Firenze ma priva di obiettivi in un finale all'insegna della metà classifica, con focus rivolto alla semifinale di ritorno della Coppa Italia in casa dell'Atalanta.

Di seguito tutte le info su Napoli-Lazio, caratterizzata dal nuovo ritorno a Fuorigrotta del grande ex Maurizio Sarri, incluse quelle che riguardano formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Napoli-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Lazio sarà un'esclusiva DAZN, ma potrà essere vista in diretta tv anche su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) da chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky e attiverà Zona DAZN.

Il match, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

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Napoli-Lazio si gioca sabato 18 aprile 2026, alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

Probabili formazioni Napoli-Lazio

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica