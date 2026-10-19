Serie A - Game Week 7 19 ott 2026 - 12:30 Stadio Brianteo

Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito il canale ufficiale per seguire la gara.

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Monza-Cagliari: data e orario

Monza e Cagliari si affrontano allo Stadio Brianteo in una gara di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questo avvio di stagione.

Il Monza di Ivan Juric arriva a questo appuntamento in un momento complicato. I brianzoli hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato e cercano una risposta dopo il ko contro la Lazio.

Il Cagliari, invece, viaggia con ben altra fiducia. La squadra di Fabio Pisacane ha raccolto risultati importanti nelle ultime settimane, compreso il pareggio esterno contro la Juventus, e si presenta a Monza con la solidità di chi sa cosa vuole.

Daniel Maldini è il nome che catalizza l'attenzione offensiva dei rossoblù, ma non è l'unico. Paul Mendy si sta rivelando una delle sorprese più interessanti di questo campionato, un giocatore capace di fare la differenza con continuità crescente.

Per il Monza, Patrick Cutrone guida l'attacco in un undici che dovrà fare a meno di diversi elementi per infortuni e squalifiche. Juric deve trovare le risposte giuste per invertire un trend preoccupante.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Monza deve fare i conti con una lista infortuni significativa: out Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Patrick Ciurria, Idrissa Toure e Omari Forson. Lorenzo Lucchesi non sarà disponibile per squalifica. L'undici probabile di Juric prevede Toernqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Mangas, Robinson, Folorunsho, Cutrone, Akinsanmiro, Birindelli e Varela.

Il Cagliari di Pisacane recupera quasi tutti i titolari. Gli unici assenti sono Riyad Idrissi, Mattia Felici e Yael Trepy per infortunio, mentre non risultano squalifiche. La probabile formazione rossoblù vede Caprile in porta, con Ze Pedro, Juan Rodriguez, Yerry Mina e Adam Obert in difesa, e Maldini, Winks, Adopo, Romano, Deiola e Mendy a completare l'undici.

Stato di forma

Il Monza arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 contro la Lazio in Serie A, mentre in precedenza i brianzoli avevano battuto il Sassuolo 2-1. Nelle cinque partite considerate, il Monza ha segnato otto gol e ne ha subiti undici.

Il Cagliari presenta un andamento più positivo: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. I rossoblù vengono dal pareggio per 1-1 contro la Juventus, preceduto da successi contro Udinese (0-1), Atalanta (1-2) e Lecce (1-0). L'unica battuta d'arresto è arrivata in Coppa Italia contro l'Hellas Verona. In totale, il Cagliari ha segnato cinque gol e ne ha incassati cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 marzo 2025, quando il Cagliari si impose 3-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Cagliari ha vinto due volte, il Monza due volte, con un pareggio. L'unico 1-1 tra le due formazioni risale al novembre 2023.

Classifica





In Serie A, il Monza occupa la quindicesima posizione, mentre il Cagliari si trova al settimo posto. I rossoblù arrivano a questa sfida con la spinta di chi punta alla parte alta della classifica, mentre i brianzoli hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.





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