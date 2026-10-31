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Serie B
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Dove vedere Modena-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Modena vs Mantova
Modena
Mantova
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Modena e Mantova: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 10
Stadio Alberto Braglia

Modena-Mantova è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Modena-Mantova: data e orario

Allo Stadio Alberto Braglia di Modena va in scena una sfida di Serie B 2026/27 tra due squadre che arrivano all'appuntamento con ambizioni e momenti di forma ben distinti.

Il Modena di Daniele Galloppa si presenta in casa forte di un rendimento convincente nelle ultime settimane. I canarini hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la recente vittoria per 1-2 in trasferta contro il LR Vicenza, e si confermano tra le realtà più solide della cadetteria.

Dall'altra parte c'è un Mantova che, nonostante occupi una posizione di classifica di rilievo, arriva a Modena reduce da una sconfitta per 0-2 contro la Cremonese nell'ultimo turno. Francesco Modesto sa che la continuità resta il principale obiettivo da inseguire.

I biancorossi hanno mostrato lampi di qualità in questa stagione, con vittorie importanti contro Catanzaro e Virtus Entella, ma la tendenza a cedere nei momenti decisivi rimane un limite da correggere.

Galloppa, dal canto suo, ha costruito un Modena capace di segnare con regolarità e di gestire le partite con personalità. La vittoria esterna a Vicenza ha confermato che i canarini sanno fare risultato anche lontano dal Braglia.

Una partita che mette di fronte la seconda e la quarta forza del campionato, con entrambe le squadre che puntano a restare nelle posizioni che contano. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Modena - Mantova

Allenatore

  • D. Galloppa

Per il Modena, Daniele Galloppa non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento infortuni o squalifiche segnalati tra i canarini, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Mantova la situazione è analoga: Francesco Modesto non ha reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili informazioni su indisponibili o diffidati nel gruppo biancorosso, con la rosa definitiva che sarà comunicata a ridosso della gara.

Stato di forma

MOD

MOD - Forma

EMP
V2-1
VER
V3-2
CAR
S2-1
CES
V3-0
LRV
V1-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MAN

MAN - Forma

PIS
D2-2
CAT
V1-3
PAL
S0-2
VEN
V0-1
CRE
S0-2
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Modena arriva all'appuntamento con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. I canarini vengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del LR Vicenza nell'ultimo turno, dopo aver già battuto il Cesena per 3-0 in precedenza. L'unica nota negativa del periodo resta la sconfitta per 2-1 contro la Carrarese. Complessivamente il Modena ha segnato undici gol e ne ha subiti sette in questo parziale, un dato che racconta una squadra in fiducia.

Il Mantova presenta nelle ultime cinque uscite di Serie B un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-2 contro la Cremonese, mentre in precedenza i biancorossi avevano battuto la Virtus Entella per 1-0 e il Catanzaro per 3-1 in trasferta. La squadra di Modesto ha segnato sei reti e ne ha subite nove nelle cinque gare considerate.

Precedenti

Testa a testa

ModenaPareggioMantova
3
2
0
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
2
Mantova badge
Mantova
MAN
1
FIN
Serie B
Mantova badge
Mantova
MAN
1
Modena badge
Modena
MOD
3
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
3
Mantova badge
Mantova
MAN
1
FIN
Serie B
Mantova badge
Mantova
MAN
0
Modena badge
Modena
MOD
0
FIN
Serie C
Modena badge
Modena
MOD
1
Mantova badge
Mantova
MAN
1
FIN
9Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Modena si impose per 2-1 in casa propria in Serie B. Nel settembre 2025, invece, il Mantova aveva avuto la meglio per 1-3 a Modena, sempre in Serie B. Guardando ai cinque incontri censiti, il Modena conta tre vittorie contro una del Mantova, con un pareggio a completare il quadro in Serie C nel marzo 2021.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
97202111+1023
D
V
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
9612179+819
V
V
S
V
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
95221410+417
S
V
S
V
D
5
BeneventoBeneventoBEN
9432148+615
D
V
D
V
V
6
PisaPisaPIS
94321813+515
D
D
V
V
D
7
SudtirolSudtirolSUD
9342109+113
S
D
S
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
9414910-113
V
V
S
S
S
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
93331613+312
V
D
D
S
V
10
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
11
CesenaCesenaCES
92521013-311
V
S
D
S
D
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
92431110+110
D
S
V
D
D
13
CarrareseCarrareseCAR
9315910-110
V
S
V
V
S
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
9315919-1010
S
S
V
D
S
15
CremoneseCremoneseCRE
9234811-39
V
S
S
D
D
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
17
Juve StabiaJuve StabiaJUV
93339908
S
V
V
D
D
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
9126818-105
S
D
S
S
V
20
CatanzaroCatanzaroCAT
91261021-115
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B il Modena occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre candidate alla promozione diretta, mentre il Mantova è quarto: un confronto tra due formazioni che puntano entrambe alla parte alta della graduatoria, con i canarini che partono da padroni di casa con un vantaggio di classifica da difendere.

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