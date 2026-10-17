Serie B - Game Week 7 17 ott 2026 - 11:15 Stadio Danilo Martelli

Mantova-Palermo sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto del match.

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Mantova-Palermo: data e orario

Il Mantova ospita il Palermo allo Stadio Danilo Martelli in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse ma entrambe con voglia di punti.

I biancorossi di Francesco Modesto occupano la seconda posizione in classifica e arrivano a questo appuntamento con un buon momento alle spalle, forti di un rendimento che li ha proiettati nelle zone alte della graduatoria.

Il Palermo di Filippo Inzaghi è invece la capolista del campionato. I rosanero guidano la Serie B con autorità e nelle ultime settimane hanno mostrato una continuità di rendimento che li rende la squadra più temuta del torneo.

Tra le due squadre esiste già una storia recente intensa: si sono affrontate più volte in questa stagione, con il Palermo che ha imposto la propria superiorità in Coppa Italia con un netto 5-2. Inzaghi conosce bene i biancorossi e sa che il Martelli non è un campo semplice.

Modesto dovrà trovare le contromisure giuste per limitare un attacco palermitano in grande spolvero. La sfida tattica tra le due panchine aggiunge ulteriore interesse a una partita che vale punti pesanti in chiave classifica.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Mantova, Francesco Modesto non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche e ulteriori informazioni saranno rese note nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Palermo: Filippo Inzaghi non ha ancora reso nota la lista dei disponibili e non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati. La probabile formazione verrà aggiornata a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Mantova arriva all'appuntamento con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie B e Coppa Italia. I biancorossi hanno battuto il Catanzaro per 1-3 nell'ultimo turno di campionato e in precedenza avevano superato la Sampdoria per 2-0. L'unica sconfitta del periodo è arrivata proprio contro il Palermo in Coppa Italia per 5-2. Nelle gare di Serie B considerate, la squadra di Modesto ha segnato 8 gol e ne ha incassati 6.

Il Palermo presenta un rendimento ancora più solido: quattro vittorie e un solo pareggio nelle ultime cinque partite. I rosanero hanno vinto a Empoli per 2-4 nell'ultimo turno di campionato e in precedenza avevano battuto il Calcio Padova per 2-1. L'unico passo falso è stato il pareggio 1-1 contro l'Avellino. La squadra di Inzaghi ha segnato con frequenza e concede poco.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al settembre 2026, quando il Palermo si impose per 5-2 sul Mantova in Coppa Italia. Guardando ai cinque incroci disponibili, il bilancio complessivo sorride ai rosanero, che hanno ottenuto i risultati migliori nei confronti diretti più recenti, con il Mantova che ha trovato un pareggio e non ha mai battuto il Palermo negli ultimi incontri tra le due formazioni.

Classifica





In Serie B, il Palermo occupa la prima posizione mentre il Mantova si trova al secondo posto: un confronto tra le due squadre più in forma del campionato, con i rosanero che arrivano da capolista.





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