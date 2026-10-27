Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Stadio Danilo Martelli

Mantova-Cremonese è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Mantova-Cremonese: data e orario

Allo Stadio Danilo Martelli di Mantova va in scena il derby lombardo tra Mantova e Cremonese, valido per il campionato di Serie B 2026/27. Due squadre separate da sedici posizioni in classifica, ma unite dalla stessa voglia di punti in una stagione ancora lunga.

Il Mantova di Francesco Modesto arriva all'appuntamento reduce da un risultato positivo: i biancorossi hanno battuto la Virtus Entella per 1-0 nell'ultimo turno di campionato, confermando la propria candidatura tra le squadre di vertice. Prima di quella vittoria, però, il Mantova aveva ceduto per 0-2 al Palermo, un segnale che la continuità resta un obiettivo da consolidare.

La Cremonese di Fabio Pecchia attraversa invece un momento più complicato. I grigiorossi hanno perso per 3-1 sul campo del Pisa nell'ultima giornata di Serie B, un ko che ha interrotto un periodo comunque incoraggiante. Nelle amichevoli precedenti la squadra aveva mostrato buona vena realizzativa, ma in campionato serve una risposta concreta.

In classifica il divario è netto: il Mantova occupa la seconda posizione, la Cremonese la diciottesima. Per i grigiorossi, una vittoria esterna sarebbe un segnale importante per allontanarsi dalla zona calda. Per i padroni di casa, tre punti significherebbero restare in scia alla vetta.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni sui canali disponibili.

Formazioni

Per il Mantova, Francesco Modesto non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento infortuni o squalifiche segnalati nel gruppo biancorosso, con aggiornamenti attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Cremonese la situazione è analoga: Fabio Pecchia non ha reso note le condizioni della rosa né il probabile undici titolare. Non si registrano defezioni ufficiali tra i grigiorossi, e ulteriori indicazioni arriveranno a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Mantova presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro la Virtus Entella, mentre in precedenza i biancorossi avevano battuto il Catanzaro per 3-1 in trasferta e la Sampdoria per 2-0. La sconfitta per 0-2 contro il Palermo resta l'unico passo falso del periodo. La squadra di Modesto ha segnato sei reti e ne ha subite cinque nelle cinque gare considerate.

La Cremonese mostra un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 in casa del Pisa in Serie B, mentre in precedenza i grigiorossi avevano pareggiato 0-0 contro l'Arezzo. Le vittorie in amichevole contro la Juventus per 1-0 e contro il Monza per 3-2 testimoniano la capacità realizzativa della squadra, con quattro reti subite nelle sole gare di campionato del periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2025, quando la Cremonese si impose per 4-2 in casa propria in Serie B. Nel novembre 2024, invece, il Mantova aveva avuto la meglio per 1-0 tra le mura amiche, sempre in Serie B. Guardando ai cinque incroci disponibili, il bilancio è favorevole alla Cremonese, che conta due vittorie contro una del Mantova, con due pareggi nelle sfide di Serie C del 2015.

Classifica





In Serie B il Mantova occupa la seconda posizione, mentre la Cremonese si trova al diciottesimo posto.





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