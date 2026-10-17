Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Etihad Stadium

La partita tra Manchester City e Ipswich Town sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

Come vedere Manchester City-Ipswich Town con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Manchester City-Ipswich Town: data e orario

Il Manchester City torna in Premier League all'Etihad Stadium per affrontare l'Ipswich Town, una sfida che arriva in un momento delicato per i Citizens dopo la sconfitta in Champions League.

Enzo Maresca chiede una risposta immediata ai suoi giocatori. Il 4-2 subito dal Paris Saint-Germain ha lasciato il segno nello spogliatoio, con lo stesso difensore Marc Guehi che ha ammesso pubblicamente la mancanza di aggressività nella prestazione europea. Ora il campionato offre la chance di rialzare la testa.

Nonostante il passo falso continentale, il City resta saldamente in testa alla Premier League. La vittoria per 3-0 contro il Liverpool e il successo per 5-3 sul Sunderland nelle ultime settimane testimoniano la qualità di un organico che resta tra i più profondi del campionato.

L'Ipswich Town di Gary O'Neil si presenta a Manchester con ambizioni chiare. I Tractor Boys hanno battuto il Fulham 2-1 nell'ultima giornata di campionato e vogliono confermare di poter competere con le grandi, anche se la trasferta all'Etihad rappresenta un banco di prova durissimo.

Erling Haaland è il grande atteso. Il norvegese ha vissuto una serata da record contro il PSG nonostante la sconfitta, e Antoine Semenyo ha espresso la sua frustrazione personale per le occasioni mancate in quella stessa partita. Entrambi vorranno riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Manchester City-Ipswich Town in TV e in live streaming.

Formazioni

Enzo Maresca dovrebbe schierare un undici con Gianluigi Donnarumma in porta, protetto da una difesa che include Marc Guehi e Ruben Dias. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez ed Elliot Anderson, con Rayan Cherki e Iliman Ndiaye sulla trequarti a supporto di Erling Haaland. Matheus Nunes, Nico O'Reilly, Antoine Semenyo completano il probabile schieramento dei padroni di casa, senza assenti per infortuni o squalifiche al momento segnalati.

In casa Ipswich Town, Gary O'Neil dovrà fare a meno di Jack Taylor, unico giocatore attualmente out per infortunio. Il tecnico ospite punterà su Christian Walton tra i pali, con Dara O'Shea e Issa Diop in difesa, mentre Julio Enciso e Jaden Philogene-Bidace agiranno sulla trequarti alle spalle di Daizen Maeda. Aggiornamenti sulle condizioni della squadra potranno essere aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Manchester City arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con la sola sconfitta rappresentata dal 4-2 incassato contro il Paris Saint-Germain in Champions League lo scorso 14 ottobre. In campionato i Citizens hanno mostrato grande solidità, battendo il Liverpool 3-0 e il Sunderland 5-3, segnando complessivamente quindici reti nelle ultime cinque gare a fronte di undici subite. Un attacco prolifico, dunque, anche se la difesa ha mostrato qualche crepa.

L'Ipswich Town presenta un bilancio più altalenante: due vittorie, due sconfitte e un ulteriore ko nelle ultime cinque uscite, con la vittoria più recente arrivata per 2-1 sul Fulham. La squadra di O'Neil ha perso contro l'Everton in Premier League e ha subito una pesante eliminazione dalla EFL Cup per mano dell'Arsenal, sconfitta 4-2. Tre vittorie e due sconfitte fotografano una squadra che può sorprendere ma che fatica ancora a trovare continuità.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il Manchester City si impose per 6-0 in casa dell'Ipswich Town in Premier League, un risultato che dice molto sul divario tecnico tra le due formazioni in tempi recenti. Guardando ai cinque incontri disponibili, i Citizens dominano la serie con tre vittorie contro una dell'Ipswich, che si è imposta soltanto nel dicembre 2000 in EFL Cup con un 2-1 all'Etihad. Il City ha segnato sedici reti complessive in questi cinque confronti, a fronte delle sei messe a segno dagli ospiti.

Classifica





In Premier League il Manchester City occupa la prima posizione in classifica, mentre l'Ipswich Town si trova al decimo posto: un divario che racconta due realtà molto diverse, con i Citizens a caccia del titolo e i Tractor Boys impegnati a consolidare la loro posizione nella parte centrale della graduatoria.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV