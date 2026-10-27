Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Stadio Romeo Menti, Vicenza

LR Vicenza-Modena è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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LR Vicenza-Modena: data e orario

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita la sfida di Serie B tra LR Vicenza e Modena, una partita che mette di fronte due squadre con traiettorie opposte in questo avvio di stagione.

Il Vicenza di Fabio Gallo arriva a questo appuntamento in una posizione di classifica che impone risposte concrete. I biancorossi hanno raccolto poco nelle ultime settimane e hanno bisogno di punti per non scivolare ulteriormente verso la zona pericolosa della graduatoria.

Dall'altra parte c'è un Modena in salute, guidato da Daniele Galloppa. I canarini vengono da una vittoria per 3-0 contro il Cesena nell'ultimo turno e si presentano al Menti forti di un momento di forma che li colloca tra le realtà più solide del campionato.

Per il Vicenza questa è una partita da non sbagliare davanti al proprio pubblico. Gallo sa che il fattore campo può fare la differenza, ma il Modena è avversario di qualità superiore rispetto a quanto la classifica possa suggerire.

Galloppa, dal canto suo, vuole confermare che la vittoria contro il Cesena non è stata un episodio isolato. Il Modena ha le qualità per fare risultato anche in trasferta e punta a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della Serie B.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Per il LR Vicenza, coach Fabio Gallo non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né sono disponibili informazioni su infortunati o squalificati. Aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Modena la situazione è analoga: Daniele Galloppa non ha ancora reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili dati su indisponibili o diffidati e la rosa definitiva sarà comunicata a ridosso della gara.

Stato di forma

Il LR Vicenza presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro l'Empoli, che ha interrotto un periodo difficile segnato dalla sconfitta per 0-3 contro il Pisa. I biancorossi hanno segnato sei gol e ne hanno subiti sette in questo parziale, con la fase difensiva che resta il dato più preoccupante.

Il Modena arriva a Vicenza con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, il miglior rendimento tra le due squadre. I canarini hanno battuto il Cesena 3-0 nell'ultimo turno, dopo aver già superato l'Hellas Verona per 3-2 e l'Empoli per 2-1. L'unica nota stonata è la sconfitta per 2-1 contro la Carrarese. Complessivamente il Modena ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque in questo periodo, un dato che racconta una squadra in fiducia.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2020, quando il LR Vicenza batté il Modena per 1-0 in Serie C allo Stadio Romeo Menti. Guardando agli ultimi quattro incontri censiti, il Modena conta una vittoria contro una del Vicenza, con due pareggi a completare il quadro. I confronti diretti sono stati storicamente equilibrati, con entrambe le squadre che si sono divise la posta in più di un'occasione.

Classifica





In Serie B il Modena occupa il terzo posto, posizione che lo colloca tra le squadre che puntano alla promozione diretta, mentre il LR Vicenza è tredicesimo: un divario di classifica che rende questa partita un banco di prova importante per i padroni di casa, chiamati a dimostrare di poter competere con le squadre della parte alta della graduatoria.





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