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Serie B
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Dove vedere LR Vicenza-Modena in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LR Vicenza vs Modena
LR Vicenza
Modena
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra LR Vicenza e Modena: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 9
Stadio Romeo Menti, Vicenza

LR Vicenza-Modena è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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LR Vicenza-Modena: data e orario

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita la sfida di Serie B tra LR Vicenza e Modena, una partita che mette di fronte due squadre con traiettorie opposte in questo avvio di stagione.

Il Vicenza di Fabio Gallo arriva a questo appuntamento in una posizione di classifica che impone risposte concrete. I biancorossi hanno raccolto poco nelle ultime settimane e hanno bisogno di punti per non scivolare ulteriormente verso la zona pericolosa della graduatoria.

Dall'altra parte c'è un Modena in salute, guidato da Daniele Galloppa. I canarini vengono da una vittoria per 3-0 contro il Cesena nell'ultimo turno e si presentano al Menti forti di un momento di forma che li colloca tra le realtà più solide del campionato.

Per il Vicenza questa è una partita da non sbagliare davanti al proprio pubblico. Gallo sa che il fattore campo può fare la differenza, ma il Modena è avversario di qualità superiore rispetto a quanto la classifica possa suggerire.

Galloppa, dal canto suo, vuole confermare che la vittoria contro il Cesena non è stata un episodio isolato. Il Modena ha le qualità per fare risultato anche in trasferta e punta a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della Serie B.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Probabili formazioni LR Vicenza - Modena

Allenatore

  • F. Gallo

Per il LR Vicenza, coach Fabio Gallo non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né sono disponibili informazioni su infortunati o squalificati. Aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Modena la situazione è analoga: Daniele Galloppa non ha ancora reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili dati su indisponibili o diffidati e la rosa definitiva sarà comunicata a ridosso della gara.

Stato di forma

LRV

LRV - Forma

JUV
D1-1
VER
S2-1
PIS
S0-3
BEN
D2-2
EMP
V0-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MOD

MOD - Forma

SUD
D1-1
EMP
V2-1
VER
V3-2
CAR
S2-1
CES
V3-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il LR Vicenza presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro l'Empoli, che ha interrotto un periodo difficile segnato dalla sconfitta per 0-3 contro il Pisa. I biancorossi hanno segnato sei gol e ne hanno subiti sette in questo parziale, con la fase difensiva che resta il dato più preoccupante.

Il Modena arriva a Vicenza con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, il miglior rendimento tra le due squadre. I canarini hanno battuto il Cesena 3-0 nell'ultimo turno, dopo aver già superato l'Hellas Verona per 3-2 e l'Empoli per 2-1. L'unica nota stonata è la sconfitta per 2-1 contro la Carrarese. Complessivamente il Modena ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque in questo periodo, un dato che racconta una squadra in fiducia.

Precedenti

Testa a testa

LR VicenzaPareggioModena
1
2
1
Serie C
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
1
Modena badge
Modena
MOD
0
FIN
Serie C
Modena badge
Modena
MOD
0
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
FIN
Serie C
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
Modena badge
Modena
MOD
2
FIN
Serie C
Modena badge
Modena
MOD
0
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2020, quando il LR Vicenza batté il Modena per 1-0 in Serie C allo Stadio Romeo Menti. Guardando agli ultimi quattro incontri censiti, il Modena conta una vittoria contro una del Vicenza, con due pareggi a completare il quadro. I confronti diretti sono stati storicamente equilibrati, con entrambe le squadre che si sono divise la posta in più di un'occasione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
13
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Modena occupa il terzo posto, posizione che lo colloca tra le squadre che puntano alla promozione diretta, mentre il LR Vicenza è tredicesimo: un divario di classifica che rende questa partita un banco di prova importante per i padroni di casa, chiamati a dimostrare di poter competere con le squadre della parte alta della graduatoria.


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