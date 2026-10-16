Serie C - Game Week 10 16 ott 2026 - 14:30

Livorno-Grosseto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

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Livorno-Grosseto: data e orario

Livorno e Grosseto si affrontano nel Girone B di Serie C in un derby toscano che mette di fronte due squadre separate da pochi punti in classifica ma con traiettorie molto diverse in questo avvio di stagione.

Il Livorno arriva all'appuntamento dopo un pareggio per 1-1 contro il Forlì nell'ultimo turno, risultato che ha interrotto una serie alternata di vittorie e sconfitte. Gli amaranto restano comunque tra le squadre di vertice del girone e difendono il vantaggio accumulato nelle prime settimane di campionato.

Il Grosseto, dal canto suo, si presenta in casa dell'avversario con un ottimo stato di forma. I maremmani hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compresa una convincente affermazione per 3-2 in trasferta contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno di campionato.

La difesa rimane il punto debole del Livorno nel recente periodo: sei reti subite nelle ultime cinque uscite, con sconfitte contro Pescara e Spezia che hanno frenato le ambizioni di vertice. Il Grosseto, invece, ha dimostrato solidità anche fuori casa, segnando sette gol e concedendone cinque nelle ultime cinque gare.

Si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che occupano le prime posizioni del Girone B, con il Grosseto terzo e il Livorno quarto. Un risultato positivo per gli ospiti potrebbe ribaltare la graduatoria, mentre il Livorno punta a sfruttare il fattore campo per mantenere la propria posizione.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Per il Livorno non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti sulla rosa amaranto saranno inseriti non appena comunicati dalla società.

La situazione è analoga per il Grosseto: non sono stati resi noti dati su indisponibili o assenti. Le notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Livorno ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con otto gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 contro il Forlì, mentre le vittorie più recenti sono arrivate per 3-2 sia contro il Pianese che contro il Vado. Le sconfitte contro Pescara e Spezia restano un segnale di discontinuità da correggere.

Il Grosseto presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, con dieci gol realizzati e sei concessi. I maremmani hanno vinto l'ultima gara in trasferta contro la Vis Pesaro per 3-2 e in precedenza avevano battuto il Pineto per 4-0 e il Perugia per 2-0. L'unica sconfitta recente è arrivata contro la Sambenedettese per 3-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025 in Serie D, con il Grosseto che ha ospitato il Livorno: la gara si è conclusa 0-0. In precedenza, nel settembre 2024, il Livorno aveva ospitato il Grosseto in Serie D vincendo per 5-2. Considerando i cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Livorno ha ottenuto due vittorie, il Grosseto una vittoria e due gare si sono chiuse in parità.

Classifica





Nel Girone B di Serie C il Grosseto occupa la terza posizione e il Livorno la quarta: si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che ambiscono alle prime posizioni del raggruppamento, con pochi punti a separarle in questa fase della stagione.





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