Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:30 Anfield

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Liverpool-Manchester City: data e orario

Ad Anfield va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Premier League: Liverpool e Manchester City si sfidano in un confronto diretto che potrebbe dire molto sugli equilibri del campionato.

I Reds arrivano all'appuntamento in condizioni non ottimali sul piano fisico. Andoni Iraola deve fare i conti con un'emergenza in attacco: Alexander Isak e Cody Gakpo sono entrambi out, e la soluzione tattica individuata dal tecnico potrebbe prevedere Federico Chiesa nel ruolo di prima punta, una mossa che segnerebbe un cambio di registro rispetto alle abitudini della squadra.

Il City, capolista in Premier League, si presenta invece con la miglior striscia di risultati recenti tra le due squadre. Enzo Maresca può contare su Erling Haaland al centro dell'attacco, anche se dovrà rinunciare a Phil Foden per squalifica.

Bradley Barcola, acquistato in estate per 123 milioni di sterline, è stato al centro delle polemiche dopo le sue prestazioni con la Francia durante la sosta. Iraola ha difeso pubblicamente il giocatore, confermando la fiducia del club nei suoi confronti.

Sullo sfondo rimane la vicenda legale che coinvolge il Manchester City: Gary Neville ha avvertito che un'ulteriore dilazione del procedimento potrebbe generare forti tensioni nel mondo del calcio inglese, mentre il whistleblower Rui Pinto, figura centrale nell'inchiesta, è tornato sotto protezione dopo aver temuto per la propria incolumità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Liverpool, Iraola deve gestire una lunga lista di assenti: out Alexander Isak, Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros e Jeremy Jacquet. Il probabile undici titolare prevede Alisson Becker in porta, una difesa con Ronald Araujo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, e un centrocampo con Ryan Gravenberch, Victor Munoz e Alexis Mac Allister. In attacco spazio a Bradley Barcola, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz.

Il Manchester City, guidato da Enzo Maresca, recupera quasi tutti i titolari ma perde Phil Foden per squalifica. Assenti anche Antoine Semenyo e Nico O'Reilly per infortunio. La formazione probabile vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes e Josko Gvardiol in difesa, con Jeremy Doku, Elliot Anderson, Rayan Cherki ed Enzo Fernandez a centrocampo, e Iliman Ndiaye a supporto di Erling Haaland.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. I Reds hanno pareggiato 0-0 contro il Fulham in Premier League, ma hanno poi battuto il Bournemouth (0-1) e l'Ipswich (0-2), oltre a superare il Tottenham in Coppa di Lega (3-1) e l'Atletico Madrid in Champions League (2-1). La squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti tre nel periodo considerato.

Il Manchester City ha vinto tutte e cinque le ultime gare, segnando tredici gol e subendone cinque. I Citizens hanno travolto il Norwich 5-0 in Coppa di Lega e il Sunderland 5-3 in campionato, hanno battuto il Manchester United (0-1) e il Porto in Champions League (0-2), e si sono imposti anche sul Coventry (1-0). Un ruolino di marcia che racconta una squadra in grande forma.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Manchester City ha nettamente dominato la serie. L'ultimo incontro, disputato in FA Cup nell'aprile 2026, si è concluso con un netto 4-0 in favore dei Citizens. Guardando all'insieme degli ultimi cinque confronti, il City ha vinto tre volte contro le due vittorie del Liverpool, con un saldo complessivo di gol largamente favorevole agli ospiti. Anfield ha regalato una vittoria ai Reds nell'ultimo incrocio casalingo di campionato, ma la tendenza recente premia con chiarezza la squadra di Maresca.

Classifica





In campionato, il Manchester City guida la classifica di Premier League, mentre il Liverpool occupa la sesta posizione: un divario che rende questa partita un'occasione per i Reds di accorciare sulla vetta e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.





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