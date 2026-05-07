Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoChelsea
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Alessandro De Felice

Dove vedere Liverpool-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Premier League
Liverpool vs Chelsea
Liverpool
Chelsea

Liverpool-Chelsea apre la trentaseiesima giornata di Premier League: le info sul match, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il calendario della trentaseiesima giornata di Premier League offre una sfida tradizionalmente scintillante: ad Anfield il Liverpool ospita il Chelsea.

La stagione dei Reds non ha rispettato le aspettative create dal titolo conquistato l’anno scorso, ma la squadra di Slot è  ancora in piena corsa per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.

Il Chelsea, invece, ha attraversato mesi molto difficili: il cambio in panchina dopo l’addio a Maresca non ha portato benefici e anche Rosenior non è riuscito a dare una svolta alla squadra, finendo a sua volta esonerato. I londinesi ora rischiano seriamente di restare fuori dall’Europa, con il Brentford settimo e avanti di tre lunghezze. Per tenere viva almeno la possibilità di qualificarsi in Conference League, i Blues devono necessariamente ottenere i tre punti.

La sfida tra due grandi rivali arriva quindi in un momento delicato per entrambe, che cercano una vittoria utile sia per la classifica sia per il morale nel finale di stagione.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Come guardare Liverpool-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Liverpool-Chelsea sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), nonché in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Liverpool-Chelsea: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool-Chelsea si gioca sabato 9 maggio 2026, alle ore 13:30, ad Anfield, Liverpool.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

LiverpoolHome team crest

4-4-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCHE
28
F. Woodman
17
C. Jones
4
V. van Dijk
5
I. Konate
26
A. Robertson
38
R. Gravenberch
30
J. Frimpong
18
C. Gakpo
10
A. Mac Allister
8
D. Szoboszlai
7
F. Wirtz
12
F. Joergensen
23
T. Chalobah
3
M. Cucurella
27
M. Gusto
4
T. Adarabioyo
20
J. Pedro
45
R. Lavia
8
E. Fernandez
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. McFarlane

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, Konate, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Frimpong, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Slot.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Caicedo; Garnacho, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: McFarlane.

Forma

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

LIV

Ultime 5 partite

CHE

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

9

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

Pubblicità