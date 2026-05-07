Dove vedere Liverpool-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il calendario della trentaseiesima giornata di Premier League offre una sfida tradizionalmente scintillante: ad Anfield il Liverpool ospita il Chelsea.

La stagione dei Reds non ha rispettato le aspettative create dal titolo conquistato l’anno scorso, ma la squadra di Slot è ancora in piena corsa per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.

Il Chelsea, invece, ha attraversato mesi molto difficili: il cambio in panchina dopo l’addio a Maresca non ha portato benefici e anche Rosenior non è riuscito a dare una svolta alla squadra, finendo a sua volta esonerato. I londinesi ora rischiano seriamente di restare fuori dall’Europa, con il Brentford settimo e avanti di tre lunghezze. Per tenere viva almeno la possibilità di qualificarsi in Conference League, i Blues devono necessariamente ottenere i tre punti.

La sfida tra due grandi rivali arriva quindi in un momento delicato per entrambe, che cercano una vittoria utile sia per la classifica sia per il morale nel finale di stagione.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Liverpool-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Liverpool-Chelsea sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), nonché in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Liverpool-Chelsea: ora di inizio

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Liverpool-Chelsea si gioca sabato 9 maggio 2026, alle ore 13:30, ad Anfield, Liverpool.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, Konate, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Frimpong, Wirtz, Gakpo; Isak. Allenatore: Slot.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Caicedo; Garnacho, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: McFarlane.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica