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Dove vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Liverpool vs Chelsea
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Dove vedere la partita di EFL Cup tra Liverpool e Chelsea: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Come vedere Liverpool-Chelsea con una VPN

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Liverpool-Chelsea: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

Allenatore

  • A. Iraola

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
Gol segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CHE

CHE - Forma

HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
S0-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioChelsea
2
1
2
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
EFL Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica



  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
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  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
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    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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