Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

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Lecce-Juventus: data e orario

Il Via del Mare di Lecce ospita domenica 25 ottobre uno degli appuntamenti più attesi dell'ottava giornata di Serie A 2026/27, con i giallorossi salentini che sfidano una Juventus in piena crisi di risultati e alle prese con un'emergenza infortuni senza precedenti per questa stagione.

Il Lecce arriva a questo appuntamento con il vento in poppa: il netto 3-0 rifilato all'Udinese la scorsa settimana ha proiettato i ragazzi di Eusebio Di Francesco a quota nove punti in sette giornate, confermando un avvio di campionato più che positivo per i salentini.

La Juventus, al contrario, vive un momento di profonda difficoltà. I bianconeri hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate di Serie A, culminando con la pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio. In Europa League, il pareggio per 2-2 contro il Rennes ha portato ulteriori brutte notizie sul fronte infortuni.

Spalletti dovrà fare a meno di ben otto giocatori, tra cui gli ultimi feriti Zeki Celik e Nico Gonzalez, entrambi usciti malconci dalla trasferta europea in Francia. La lista degli indisponibili bianconeri si allunga di settimana in settimana, con sedici giocatori già passati dall'infermeria dall'inizio della stagione.

Dall'altra parte, anche Di Francesco deve rinunciare a qualche pedina importante, con Coulibaly e Ilic assenti a centrocampo, quest'ultimo alle prese con un problema fisico serio che richiederà tempi lunghi di recupero.

In classifica i due punti di distanza tra le squadre rendono questo scontro diretto particolarmente significativo: una vittoria del Lecce potrebbe avvicinarli ulteriormente ai bianconeri, mentre la Juventus ha assoluto bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Il Lecce di Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze a centrocampo: out Lassana Coulibaly e Ivan Ilic, oltre agli indisponibili Medon Berisha e Santiago Pierotti. Il probabile undici titolare vede Falcone in porta, con una difesa a quattro composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; a centrocampo spazio a Ngom, Kaba e Maleh, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da N'Dri, Geubbels e Fatah.

L'emergenza in casa Juventus è ancora più pesante: Spalletti non potrà contare su Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Grabara, Milik, Celik e Nico Gonzalez. Il probabile undici bianconero prevede Vicario tra i pali, una difesa a tre con Gatti, Bremer e Lucumi, Kalulu e Cambiaso sulle corsie, Sarr e Douglas Luiz in mezzo al campo con McKennie sulla trequarti, e la coppia d'attacco composta da Woltemade e Kolo Muani.

Stato di forma

Il Lecce presenta un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con il 3-0 rifilato all'Udinese come risultato più recente. I giallorossi hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sette in questo parziale, con le vittorie arrivate entrambe in maniera convincente. La sconfitta per 3-0 contro il Milan e quella per 1-2 contro il Bologna rappresentano le note più dolenti del periodo.

La Juventus ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. L'unico successo bianconero è arrivato in Europa contro il Celta Vigo (1-2), mentre in campionato i risultati sono stati deludenti: il pesante 0-3 contro la Lazio è il dato più preoccupante, così come il pareggio per 2-2 con il Rennes in Europa che ha ulteriormente complicato la situazione.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la Juventus si impose per 1-0 al Via del Mare nell'ultima giornata della stagione passata. Analizzando gli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Juventus ha ottenuto due vittorie contro due pareggi e una sola affermazione del Lecce, con i bianconeri che hanno segnato sei gol e i salentini tre. L'unico successo giallorosso nel recente passato rimane un lontano ricordo, il che rende ancora più significativo l'attuale momento di forma favorevole al Lecce.

Classifica





In classifica di Serie A il Lecce occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre la Juventus si trova al decimo posto: due squadre vicine in graduatoria, con i bianconeri che non possono permettersi ulteriori passi falsi.





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