Ligue 1 - Game Week 9 30 ott 2026 - 14:00 Stade Oceane

La partita tra Le Havre e PSG è trasmessa in diretta su Ligue 1+. Per accedere alla visione in streaming, è possibile sottoscrivere un abbonamento tramite il sito ufficiale della piattaforma.

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Le Havre-Paris Saint-Germain: data e orario

Il Paris Saint-Germain fa visita al Le Havre allo Stade Oceane in una serata di Ligue 1 che mette di fronte la prima e l'ultima della classifica. Luis Enrique porta a Le Havre una squadra reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, con il morale alle stelle nonostante le assenze pesanti.

I padroni di casa vivono un momento difficilissimo. Il Le Havre non ha ancora vinto in campionato in questa stagione, e la sconfitta per 4-3 contro il Marsiglia nell'ultima giornata ha ulteriormente complicato la situazione di Didier Digard in panchina.

Il PSG arriva da una settimana intensa ma esaltante. Dopo aver battuto il Barcellona 4-2 in Champions League, i parigini hanno regolato il Lione 2-0 in campionato, con i giovani Senny Mayulu e Mika Godts protagonisti a subentrare dalla panchina.

L'ombra dell'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia pesa sul club della capitale. Il georgiano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore ed è out per il resto della stagione, una perdita enorme per l'attacco di Enrique. Anche Marquinhos salta la trasferta per un problema muscolare.

Enrique ha comunque avvertito i suoi di non sottovalutare l'avversario. Il tecnico spagnolo sa che le squadre in difficoltà possono riservare sorprese spiacevoli, e ha chiesto ai suoi la massima concentrazione sin dal primo minuto.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Le Havre deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert e Felix Mambimbi sono tutti fuori. Didier Digard dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Gallon; Ouziad, Mwanga, Seko, Koffi; Touba, Ebonog; Ndiaye, Richardson; Samatta, Fofana.

In casa PSG, Luis Enrique non potrà contare su Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Alessandro Longoni e Nuno Mendes. L'undici probabile dei parigini dovrebbe essere: Safonov; Hernandez, Zabarnyi, Pacho, Hakimi; Vitinha, Ruiz, Neves; Akliouche, Doue, Ferran Torres.

Stato di forma

Il Le Havre attraversa un periodo nero: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, con l'unico risultato positivo arrivato in un'amichevole contro il Boulogne (6-1). In campionato, i normanni hanno perso contro Marsiglia (4-3), Auxerre (1-3), Lille (1-0) e Tolosa (3-2), concedendo complessivamente undici gol nelle ultime quattro gare di Ligue 1.

Il PSG è in forma straordinaria: cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali, senza mai perdere. I parigini hanno battuto il Lione 2-0, il Barcellona 4-2 in Champions League, lo Strasburgo 3-1, il Manchester City 4-2 e il Le Mans 3-1, segnando sedici gol complessivi in questo periodo.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Ligue 1 il 28 febbraio 2026 allo Stade Oceane, il PSG si impose per 0-1. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, i parigini dominano il bilancio con quattro vittorie contro zero del Le Havre, con un solo pareggio registrato nell'aprile 2024 (3-3 al Parc des Princes). Il PSG ha segnato tredici gol e ne ha subiti cinque in questi cinque confronti.

Classifica

In Ligue 1, il PSG guida la classifica con autorità mentre il Le Havre occupa l'ultima posizione: un divario che racconta tutto sulla posta in gioco per entrambe le squadre, con i parigini a caccia di punti per consolidare il primato e i normanni disperatamente bisognosi di una svolta per uscire dalla zona retrocessione.

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