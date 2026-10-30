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Ligue 1
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Dove vedere Le Havre-Paris Saint-Germain in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Dove vedere la partita di Ligue 1 tra Le Havre e Paris Saint-Germain: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Ligue 1 - Game Week 9
Stade Oceane

La partita tra Le Havre e PSG è trasmessa in diretta su Ligue 1+. Per accedere alla visione in streaming, è possibile sottoscrivere un abbonamento tramite il sito ufficiale della piattaforma.

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Le Havre-Paris Saint-Germain: data e orario

Il Paris Saint-Germain fa visita al Le Havre allo Stade Oceane in una serata di Ligue 1 che mette di fronte la prima e l'ultima della classifica. Luis Enrique porta a Le Havre una squadra reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, con il morale alle stelle nonostante le assenze pesanti.

I padroni di casa vivono un momento difficilissimo. Il Le Havre non ha ancora vinto in campionato in questa stagione, e la sconfitta per 4-3 contro il Marsiglia nell'ultima giornata ha ulteriormente complicato la situazione di Didier Digard in panchina.

Il PSG arriva da una settimana intensa ma esaltante. Dopo aver battuto il Barcellona 4-2 in Champions League, i parigini hanno regolato il Lione 2-0 in campionato, con i giovani Senny Mayulu e Mika Godts protagonisti a subentrare dalla panchina.

L'ombra dell'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia pesa sul club della capitale. Il georgiano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore ed è out per il resto della stagione, una perdita enorme per l'attacco di Enrique. Anche Marquinhos salta la trasferta per un problema muscolare.

Enrique ha comunque avvertito i suoi di non sottovalutare l'avversario. Il tecnico spagnolo sa che le squadre in difficoltà possono riservare sorprese spiacevoli, e ha chiesto ai suoi la massima concentrazione sin dal primo minuto.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Le Havre - Paris Saint-Germain

5-3-2
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formazione
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. GallonG. Gallonteam-logoD. Ouziadteam-logoJ. MwangaA. SekoA. Sekoteam-logoE. KoffiA. ToubaA. Toubateam-logoS. Ebonogteam-logoR. NdiayeA. RichardsonA. RichardsonM. SamattaM. Samattateam-logoR. FofanaM. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoA. HakimiA. HakimiVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueF. TorresF. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
5-3-2
Le Havre

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • D. Digard
  • Luis Enrique

Il Le Havre deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert e Felix Mambimbi sono tutti fuori. Didier Digard dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Gallon; Ouziad, Mwanga, Seko, Koffi; Touba, Ebonog; Ndiaye, Richardson; Samatta, Fofana.

In casa PSG, Luis Enrique non potrà contare su Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Alessandro Longoni e Nuno Mendes. L'undici probabile dei parigini dovrebbe essere: Safonov; Hernandez, Zabarnyi, Pacho, Hakimi; Vitinha, Ruiz, Neves; Akliouche, Doue, Ferran Torres.

Stato di forma

LEH

LEH - Forma

TFC
S3-2
BOU
V6-1
LIL
S1-0
AJA
S1-3
OM
S4-3
Gol segnato (subito)
12/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PSG

PSG - Forma

LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
Gol segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Le Havre attraversa un periodo nero: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, con l'unico risultato positivo arrivato in un'amichevole contro il Boulogne (6-1). In campionato, i normanni hanno perso contro Marsiglia (4-3), Auxerre (1-3), Lille (1-0) e Tolosa (3-2), concedendo complessivamente undici gol nelle ultime quattro gare di Ligue 1.

Il PSG è in forma straordinaria: cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite ufficiali, senza mai perdere. I parigini hanno battuto il Lione 2-0, il Barcellona 4-2 in Champions League, lo Strasburgo 3-1, il Manchester City 4-2 e il Le Mans 3-1, segnando sedici gol complessivi in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

Le HavrePareggioParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FIN
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
FIN
5Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Ligue 1 il 28 febbraio 2026 allo Stade Oceane, il PSG si impose per 0-1. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, i parigini dominano il bilancio con quattro vittorie contro zero del Le Havre, con un solo pareggio registrato nell'aprile 2024 (3-3 al Parc des Princes). Il PSG ha segnato tredici gol e ne ha subiti cinque in questi cinque confronti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
V
V
V
V
V
2
RennesRennesREN
85121814+416
V
S
V
S
V
3
LilleLilleLIL
8431116+515
D
D
V
S
V
4
MonacoMonacoASM
8431117+415
D
S
D
V
D
5
LioneLioneOL
8422137+614
S
V
S
V
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
S
V
S
V
D
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
S
D
8
MarsigliaMarsigliaOM
84041813+512
V
V
V
S
S
9
LorientLorientFCL
833276+112
D
V
V
S
D
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
V
S
V
V
S
11
TolosaTolosaTFC
82421211+110
D
V
D
V
D
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
D
V
S
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
S
D
V
S
S
14
AngersAngersSCO
8224915-68
D
S
S
V
D
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
D
S
S
V
D
16
StrasburgoStrasburgoSTR
82151218-67
S
S
S
S
D
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
D
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
S
S
S
S
D
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Ligue 1, il PSG guida la classifica con autorità mentre il Le Havre occupa l'ultima posizione: un divario che racconta tutto sulla posta in gioco per entrambe le squadre, con i parigini a caccia di punti per consolidare il primato e i normanni disperatamente bisognosi di una svolta per uscire dalla zona retrocessione.

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