Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Reduce dal successo ai calci di rigore a Bergamo contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio si rituffa sul campionato in attesa della finale del 13 maggio contro l’Inter.

I biancocelesti ospitano all’Olimpico l’Udinese nella sfida he chiude la trentaquattresima giornata di Serie A.

Di seguito tutte le informazioni sulla gara in programma lunedì sera.

Come guardare Lazio-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Lazio e Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento sarà Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

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Lazio-Udinese è uno degli incontri in programma nella trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si giocherà lunedì 27 aprile all'Olimpico con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic.





Forma

Partite tra le due squadre

Classifica