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Alessandro De Felice

Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Lazio vs Udinese
Lazio
Udinese

La Lazio, reduce dal successo ai rigori a Bergamo contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia, ospita l'Udinese all'Olimpico: di seguito tutte le informazioni sul match, comprese le modalità per seguirlo in tv e in streaming.

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Reduce dal successo ai calci di rigore a Bergamo contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio si rituffa sul campionato in attesa della finale del 13 maggio contro l’Inter.

I biancocelesti ospitano all’Olimpico l’Udinese nella sfida he chiude la trentaquattresima giornata di Serie A.

Di seguito tutte le informazioni sulla gara in programma lunedì sera. 

Come guardare Lazio-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita di Serie A tra Lazio e Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento sarà Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Udinese: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Udinese è uno degli incontri in programma nella trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si giocherà lunedì 27 aprile all'Olimpico con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Udinese

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic.


Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

UDI

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Classifica

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