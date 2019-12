Dove vedere Lazio-Juventus in tv e streaming

L'anticipo serale del sabato della 15ª giornata di Serie A propone il big match Lazio-Juventus: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

La di Maurizio Sarri, 2ª in classifica, sfida in trasferta la di Simone Inzaghi, 3ª, nel big match dell'anticipo serale del sabato della 15ª giornata di . La Vecchia Signora è imbattuta con 36 punti frutto di 11 vittorie e 3 pareggi, ma è stata scavalcata in vetta dall' di Antonio Conte, i capitolini sono a quota 30 con un cammino di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Lazio-Juventus in diretta streaming su DAZN

Nei 75 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa della Lazio, i bianconeri conducono sul piano statistico con 33 vittorie, 24 successi biancocelesti e 18 pareggi. L'ultima volta che l'Aquila strappò i 3 punti ai piemontesi fu il 6 dicembre 2003 con un 2-0 della squadra di Mancini su quella di Lippi grazie ai goal di Corradi e Fiore.

I bianconeri sono l'unica formazione imbattuta nei 5 maggiori campionati europei, mentre i biancocelesti hanno stabilito un nuovo primato positivo mettendo in fila 6 successi consecutivi. Per la squadra di Sarri un percorso di 3 vittorie e un pareggio interno con il nelle ultime 4 giornate.

Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato, ed è il 3° giocatore nella storia della Serie A ad aver realizzato almeno 17 goal in 14 partite dopo Antonio Valentin Angelillo (21 nel 1958/1959), e Felice Placido Borel II (17 nel 1933/1934). Cristiano Ronaldo è invece il miglior realizzatore stagionale dei bianconeri con un bottino di 6 goal. Fra i bianconeri inoltre due giocatori, Gonzalo Higuain con 12 reti in carriera, e Paulo Dybala con 7 (come con e ) hanno nella Lazio la loro vittima preferita in Serie A.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus si giocherà la sera di sabato 7 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Olimpico di . Il fischio di inizio della gara è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il big match Lazio-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lazio-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un totale di 6 e di 2 in contemporanea.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS

Simone Inzaghi dovrebbe puntare in attacco sulla consolidata coppia composta da Correa e dal bomber Immobile, con Caicedo pronto eventualmente a subentrare. La mediana sarà quella tipo, con Lazzari e Lulic sulle due fasce, Lucas Leiva in regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Strakosha, Bastos dovrebbe spuntarla su Luiz Felipe per completare la linea a tre con Acerbi e Radu. In dubbio per la partita Jordan Lukaku, Patric e Marusic, ma è possibile il recupero di tutti e tre.

Sarri perde Khedira per 3 mesi per l'infortunio al ginocchio e al suo posto dovrebbe affidarsi a centrocampo all'uruguayano Bentancur, principale indiziato a completare il reparto accanto a Pjanic e Matuidi. Sulla trequarti non ci sarà Ramsey, out per un sovraccarico muscolare: confermato Bernardeschi, mentre in attacco Dybala è favorito su Higuain per far coppia con Cristiano Ronaldo. In difesa Cuadrado a destra, mentre a sinistra agirà il brasiliano Alex Sandro, con Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale. In porta tornerà Szczesny.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.