Dove vedere Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Dopo l'antipasto vissuto in campionato, Lazio e Inter si contendono la Coppa Italia 2025/2026.

A pochi giorni dallo 0-3 con cui i nerazzurri, già campioni d'Italia, hanno sbancato l'Olimpico, le squadre di Sarri e Chivu si sfidano in partita secca nella finale che mette in palio il trofeo.

In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Lazio-Inter, incluse le info relative a formazioni, canale tv e diretta streaming della finale di Coppa Italia.

Come guardare la finale Lazio-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e visibile in streaming su Mediaset Infinity e utilizzando NordVPN.

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Lazio-Inter: ora di inizio

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Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, si gioca mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21 allo stafio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Inter Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni finale di Coppa Italia Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Forma

Partite tra le due squadre