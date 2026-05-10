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Claudio D'Amato

Dove vedere Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Coppa Italia
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

Tutte le info sulla finale della Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Dopo l'antipasto vissuto in campionato, Lazio e Inter si contendono la Coppa Italia 2025/2026.

A pochi giorni dallo 0-3 con cui i nerazzurri, già campioni d'Italia, hanno sbancato l'Olimpico, le squadre di Sarri e Chivu si sfidano in partita secca nella finale che mette in palio il trofeo.

In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Lazio-Inter, incluse le info relative a formazioni, canale tv e diretta streaming della finale di Coppa Italia.

Come guardare la finale Lazio-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La finale Lazio-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e visibile in streaming su Mediaset Infinity e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Lazio-Inter: ora di inizio

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Coppa Italia - Coppa Italia

Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, si gioca mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21 allo stafio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Inter

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni finale di Coppa Italia Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

INT

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

15
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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