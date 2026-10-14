Serie C - Game Week 7 14 ott 2026 - 09:00

Latina-Atalanta U23 è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

Come vedere Latina-Atalanta U23 con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Latina-Atalanta U23: data e orario

Il Latina ospita l'Atalanta U23 in un match del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre che lottano per uscire dalla parte bassa della classifica. La posta in palio è concreta: tre punti che potrebbero spostare gli equilibri in una zona di graduatoria affollata e nervosa.

I pontini arrivano a questa sfida dopo un periodo di alti e bassi che ne ha frenato le ambizioni. Nelle ultime settimane il Latina ha faticato a trovare continuità, raccogliendo risultati insufficienti per risalire con convinzione.

L'Atalanta U23 ha vissuto una settimana difficile. La sconfitta per 2-1 contro la Torres nell'ultimo turno ha interrotto una serie positiva che aveva visto i nerazzurri battere Sambenedettese e Pescara in rapida successione.

Il gruppo bergamasco rimane un cantiere aperto, giovane e discontinuo per definizione. Ma le qualità ci sono, come dimostrano i risultati ottenuti contro avversari di livello simile nelle scorse settimane.

Per il Latina, invece, è il momento di invertire una tendenza che pesa. I pontini non vincono da tempo e ogni punto lasciato per strada complica ulteriormente una classifica già poco confortante.

Uno scontro diretto tra due squadre che non possono permettersi di sbagliare: di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. La probabile formazione nerazzurra verrà resa nota a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Latina ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 contro la Sambenedettese, che segue un altro 1-1 contro l'Ostia Mare. I pontini hanno perso contro AC Reggiana 1919 e Gubbio, concedendo quattro reti nelle due sconfitte. In totale nelle cinque gare il Latina ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

L'Atalanta U23 ha registrato nelle ultime cinque uscite due vittorie e tre sconfitte. La squadra bergamasca ha perso 2-1 contro la Torres nella gara più recente, ma in precedenza aveva battuto la Sambenedettese per 3-2 in trasferta e il Pescara per 2-1. Nelle cinque partite considerate i nerazzurri hanno realizzato sette reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

Nei precedenti recenti tra le due squadre il bilancio è favorevole al Latina. L'ultimo incrocio, disputato nel gennaio 2026 in Serie C con l'Atalanta U23 in casa, si è concluso 1-2 per i pontini. Prima ancora, nell'agosto 2025, il Latina si era imposto per 1-0 in casa propria. Due confronti, due vittorie per il Latina: una serie che aggiunge un elemento di pressione in più per i nerazzurri.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, Latina e Atalanta U23 occupano rispettivamente il 15° e il 14° posto: entrambe le squadre si trovano nella parte medio-bassa della classifica, il che rende questo scontro diretto un appuntamento con implicazioni dirette sulla corsa verso posizioni più tranquille.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV