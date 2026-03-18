Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'anticipo di sabato sera per la trentesima giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Sassuolo.

I bianconeri, reduci da due vittorie di fila senza subire goal, hanno bisogno dei tre punti per continuare a inseguire il quarto posto mentre gli emiliani si trovano a metà classifica.

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Come guardare Juventus-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Sassuolo sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

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Juventus-Sassuolo è uno degli incontri in calendario nella trentesima giornata di Serie A. La gara si giocherà sabato 21 marzo 2026 all'Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio in programma alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Sassuolo Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso

Notizie sulla Juventus

Spalletti dovrebbe recuperare Khephren Thuram, in ogni caso è pronto Koopmeiners. Probabile la prima convocazione di Dusan Vlahovic dopo il lungo stop ma il serbo partirà ovviamente dalla panchina. Boga verso la conferma come falso 9.

Notizie sul Sassuolo

Grosso con la formazione tipo ormai da settimane: in attacco Pinamonti guida il tridente con Laurientè e Berardi, Matic punto fermo a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

Dopo il rocambolesco pareggio ottenuto a Roma in pieno recupero, la Juventus ha vinto le successive due partite contro Pisa e Udinese senza subire goal.

Due sconfitte di fila invece per il Sassuolo che però si trova in una posizione di classifica assolutamente tranquilla.

Partite tra le due squadre

Il Sassuolo ha vinto solo 4 dei 24 precedenti contro la Juventus, di cui solo uno a Torino quando nel 2021 la spuntò per 2-1. I bianconeri hanno invece dominato la gara d'andata vincendo 0-3.

Classifica

La Juventus, quinta a -1 dal Como, deve assolutamente vincere per restare aggrappata al quarto posto. Come detto sopra posizione di classifica tranquilla per il Sassuolo che ha raccolto 38 punti nelle prime 29 giornate.