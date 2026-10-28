Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie B
team-logoJuve Stabia
Stadio Romeo Menti, Stabia
team-logoHellas Verona
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Juve Stabia-Hellas Verona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Juve Stabia vs Hellas Verona
Juve Stabia
Hellas Verona
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Juve Stabia e Hellas Verona: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie B - Game Week 9
Stadio Romeo Menti, Stabia
DAZN

DAZN

Iscriviti!

Hier live sehen!

LaB Channel

Iscriviti!

Come vedere Juve Stabia-Hellas Verona con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Juve Stabia-Hellas Verona: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Juve Stabia - Hellas Verona

Allenatore

  • P. De Giorgio

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

CES
D1-1
LAZ
D3-3
VEN
D1-1
SUD
V3-0
CRE
V0-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VER

VER - Forma

LRV
V2-1
LUG
V1-3
MOD
S3-2
CAT
D2-2
PIS
D1-1
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Precedenti

Testa a testa

Juve StabiaPareggioHellas Verona
0
0
5
Coppa Italia
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
4
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
3
FIN
Serie B
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie B
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
2
FIN
2Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
ModenaModenaMOD
9612179+819
V
V
S
V
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
95221410+417
S
V
S
V
D
5
BeneventoBeneventoBEN
9432148+615
D
V
D
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
9342109+113
S
D
S
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
9414910-113
V
V
S
S
S
9
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
10
CesenaCesenaCES
92521013-311
V
S
D
S
D
11
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
92431110+110
D
S
V
D
D
12
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
13
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
14
CremoneseCremoneseCRE
9234811-39
V
S
S
D
D
15
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
16
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
17
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
9126818-105
S
D
S
S
V
20
CatanzaroCatanzaroCAT
91261021-115
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione



  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google