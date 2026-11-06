Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie B
team-logoJuve Stabia
Stadio Romeo Menti, Stabia
team-logoS.S. Arezzo
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Con il contributo di

Dove vedere Juve Stabia-Arezzo in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie B
Juve Stabia vs S.S. Arezzo
Juve Stabia
S.S. Arezzo

Come vedere la partita di Serie B tra Juve Stabia e S.S. Arezzo, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie B - Game Week 11
Stadio Romeo Menti, Stabia

Juve Stabia-Arezzo è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la sfida di Serie B tra Juve Stabia e Arezzo, due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e stati di forma ben distinti.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio occupa il sedicesimo posto e cerca continuità dopo un periodo altalenante. I campani vengono dal pareggio per 2-2 contro l'Empoli nell'ultimo turno, un risultato che segue una sequenza di alti e bassi nelle settimane precedenti.

L'Arezzo di Cristian Bucchi si trova in tredicesima posizione, una classifica che racconta una stagione ancora in cerca di stabilità. I toscani arrivano dal pareggio per 0-0 contro l'Ascoli, un punto che interrompe una serie negativa ma che lascia ancora aperti molti interrogativi sul rendimento della squadra.

Bucchi sa che il suo gruppo deve trovare concretezza lontano dalle mura amiche. Un risultato positivo al Menti darebbe slancio e convinzione a una squadra che fatica a esprimere continuità.

De Giorgio, dal canto suo, non può permettersi di perdere terreno in una classifica ancora molto corta nella parte bassa. Il Menti deve diventare un fattore determinante per tenere i campani fuori dalla zona più pericolosa della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juve Stabia-Arezzo in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Juve Stabia - S.S. Arezzo

Allenatore

  • P. De Giorgio

Per la Juve Stabia, il tecnico Pietro De Giorgio non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili aggiornamenti su infortuni o squalifiche, e le ultime notizie sulla rosa saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Cristian Bucchi non ha reso note le scelte per questa trasferta. Anche per l'Arezzo non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

VEN
D1-1
SUD
V3-0
CRE
V0-1
VER
S0-1
EMP
D2-2
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ARE

ARE - Forma

CRE
D0-0
SAM
V1-2
BEN
S0-3
CAR
S2-1
ASC
D0-0
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Juve Stabia presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro l'Empoli, che segue la sconfitta per 0-1 contro il Verona. I campani avevano però mostrato solidità nelle settimane precedenti, con la vittoria per 0-1 in casa della Cremonese e il netto 3-0 rifilato al Sudtirol. In cinque gare la Juve Stabia ha segnato sette reti e ne ha concesse cinque.

L'Arezzo arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Ascoli, che segue le sconfitte per 2-1 contro la Carrarese e per 0-3 contro il Benevento. L'unico successo nel periodo è la vittoria per 1-2 in casa della Sampdoria. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti sette nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Juve StabiaPareggioS.S. Arezzo
0
3
1
Serie C
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
0
FIN
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
FIN
Serie C
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
0
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie C
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
1
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo precedente disponibile tra le due squadre risale al gennaio 2009, quando la Juve Stabia e l'Arezzo si divisero la posta con uno 0-0 in Serie C al Menti. Nei quattro incontri censiti, si registrano un pareggio per 0-0, un pareggio per 2-2, un altro 0-0 e una vittoria dell'Arezzo per 0-1 in casa della Juve Stabia, tutti disputati in Serie C tra il 2007 e il 2009. Le due squadre non si affrontano in Serie B da molti anni.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
108202412+1226
V
D
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
10541166+1019
D
V
V
D
D
4
MantovaMantovaMAN
105321511+418
D
S
V
S
V
5
Hellas VeronaHellas VeronaVER
104331913+615
V
V
D
D
S
6
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
V
D
S
D
V
7
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
S
D
V
D
V
8
PisaPisaPIS
104331815+315
S
D
D
V
V
9
SudtirolSudtirolSUD
103521110+114
D
S
D
S
D
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
104241011-114
D
V
V
S
S
11
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
12
CesenaCesenaCES
102621114-312
D
V
S
D
S
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
10325919-1011
D
S
S
V
D
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
15
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
S
V
S
V
V
16
Juve StabiaJuve StabiaJUV
10343111109
D
S
V
V
D
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
S
S
V
D
S
18
EmpoliEmpoliEMP
102261017-78
D
S
S
D
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
101361122-116
D
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, la Juve Stabia occupa il sedicesimo posto mentre l'Arezzo si trova in tredicesima posizione.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google