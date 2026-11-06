Dove vedere Juve Stabia-Arezzo in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie B - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Stadio Romeo Menti, Stabia

Juve Stabia-Arezzo è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la sfida di Serie B tra Juve Stabia e Arezzo, due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e stati di forma ben distinti.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio occupa il sedicesimo posto e cerca continuità dopo un periodo altalenante. I campani vengono dal pareggio per 2-2 contro l'Empoli nell'ultimo turno, un risultato che segue una sequenza di alti e bassi nelle settimane precedenti.

L'Arezzo di Cristian Bucchi si trova in tredicesima posizione, una classifica che racconta una stagione ancora in cerca di stabilità. I toscani arrivano dal pareggio per 0-0 contro l'Ascoli, un punto che interrompe una serie negativa ma che lascia ancora aperti molti interrogativi sul rendimento della squadra.

Bucchi sa che il suo gruppo deve trovare concretezza lontano dalle mura amiche. Un risultato positivo al Menti darebbe slancio e convinzione a una squadra che fatica a esprimere continuità.

De Giorgio, dal canto suo, non può permettersi di perdere terreno in una classifica ancora molto corta nella parte bassa. Il Menti deve diventare un fattore determinante per tenere i campani fuori dalla zona più pericolosa della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juve Stabia-Arezzo in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Juve Stabia, il tecnico Pietro De Giorgio non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili aggiornamenti su infortuni o squalifiche, e le ultime notizie sulla rosa saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Cristian Bucchi non ha reso note le scelte per questa trasferta. Anche per l'Arezzo non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Juve Stabia presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro l'Empoli, che segue la sconfitta per 0-1 contro il Verona. I campani avevano però mostrato solidità nelle settimane precedenti, con la vittoria per 0-1 in casa della Cremonese e il netto 3-0 rifilato al Sudtirol. In cinque gare la Juve Stabia ha segnato sette reti e ne ha concesse cinque.

L'Arezzo arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Ascoli, che segue le sconfitte per 2-1 contro la Carrarese e per 0-3 contro il Benevento. L'unico successo nel periodo è la vittoria per 1-2 in casa della Sampdoria. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti sette nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente disponibile tra le due squadre risale al gennaio 2009, quando la Juve Stabia e l'Arezzo si divisero la posta con uno 0-0 in Serie C al Menti. Nei quattro incontri censiti, si registrano un pareggio per 0-0, un pareggio per 2-2, un altro 0-0 e una vittoria dell'Arezzo per 0-1 in casa della Juve Stabia, tutti disputati in Serie C tra il 2007 e il 2009. Le due squadre non si affrontano in Serie B da molti anni.

Classifica

In Serie B, la Juve Stabia occupa il sedicesimo posto mentre l'Arezzo si trova in tredicesima posizione.