Major League Soccer - Game Week 28 10 ott 2026 - 19:30 Nu Stadium

Inter Miami CF vs DC United è disponibile in diretta su Apple TV. Di seguito trovi il link per accedere allo streaming.

Come vedere Inter Miami CF-DC United con una VPN

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Inter Miami CF-DC United: data e orario

Inter Miami CF ospita DC United al Nu Stadium in una sfida di Major League Soccer che conta molto per le ambizioni stagionali della squadra di casa.

Kily Gonzalez guida un Miami che occupa il terzo posto nella Eastern Conference, in piena corsa playoff. Il momento però non è dei più brillanti: i rosanero hanno vinto una sola volta nelle ultime cinque partite di campionato, raccogliendo tre pareggi e subendo una sconfitta.

L'ultimo ko è arrivato per 2-1 contro il Columbus Crew. Prima di quello, Miami aveva pareggiato 2-2 sia con San Diego FC che con Nashville SC, segnali di una squadra che fatica a chiudere le partite nonostante crei occasioni.

La buona notizia per Miami è il ritorno in allenamento di Lionel Messi dopo il commosso addio alla nazionale argentina. Il fuoriclasse è ora concentrato esclusivamente sul club, e Gonzalez ha già fatto capire che la squadra intende sfruttare al massimo la sua disponibilità senza più le interruzioni per gli impegni internazionali.

DC United arriva in Florida dall'undicesimo posto a Est, fuori dalla zona playoff. Rene Weiler ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con il più recente risultato che è stato una sconfitta per 0-1 in amichevole contro il Paderborn.

Per Miami è il tipo di partita casalinga che ci si aspetta di vincere. Per DC United rappresenta l'occasione per rimescolare le carte e tenere vive speranze di postseason altrimenti sempre più remote.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter Miami CF vs DC United in diretta.

Formazioni

Inter Miami è allenata da Kily Gonzalez. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati più vicino al fischio d'inizio.

DC United è guidata da Rene Weiler. Anche per gli ospiti non sono stati resi noti probabili titolari, indisponibili o squalificati. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Inter Miami ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Columbus Crew. In precedenza, i rosanero avevano pareggiato 2-2 con San Diego FC e 2-2 con Nashville SC in MLS, mentre l'unica vittoria è arrivata per 2-0 contro il Cruz Azul in Campeones Cup. Nelle cinque gare, Miami ha segnato otto reti e ne ha subite sei.

DC United ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 0-1 in amichevole contro il Paderborn. In campionato, gli ospiti hanno pareggiato 3-3 con i Vancouver Whitecaps e perso 1-2 contro il Charlotte FC, con l'unico successo MLS del periodo arrivato contro il Columbus Crew per 2-1. In totale, DC United ha segnato sei gol e ne ha concessi sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 marzo 2026 in MLS, quando Inter Miami si impose 2-1 in trasferta sul campo di DC United. Negli ultimi cinque scontri diretti, Miami ha vinto tre volte, con un pareggio e una sconfitta. L'unico risultato di parità in questo periodo è stato l'1-1 dell'agosto 2025 al campo di DC United.

Classifica





In Eastern Conference, Inter Miami occupa il terzo posto, una posizione che la colloca stabilmente nella griglia playoff con le ultime giornate di regular season ancora da disputare. DC United è undicesima, fuori dalla zona postseason e con poco margine per rientrare in corsa.





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