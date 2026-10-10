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Dove vedere Inter Miami CF-DC United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter Miami CF vs DC United
Inter Miami CF
DC United
Major League Soccer

Dove vedere la partita di Major League Soccer tra Inter Miami CF e DC United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Major League Soccer - Game Week 28
Nu Stadium

Inter Miami CF vs DC United è disponibile in diretta su Apple TV. Di seguito trovi il link per accedere allo streaming.

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Inter Miami CF-DC United: data e orario

Inter Miami CF ospita DC United al Nu Stadium in una sfida di Major League Soccer che conta molto per le ambizioni stagionali della squadra di casa.

Kily Gonzalez guida un Miami che occupa il terzo posto nella Eastern Conference, in piena corsa playoff. Il momento però non è dei più brillanti: i rosanero hanno vinto una sola volta nelle ultime cinque partite di campionato, raccogliendo tre pareggi e subendo una sconfitta.

L'ultimo ko è arrivato per 2-1 contro il Columbus Crew. Prima di quello, Miami aveva pareggiato 2-2 sia con San Diego FC che con Nashville SC, segnali di una squadra che fatica a chiudere le partite nonostante crei occasioni.

La buona notizia per Miami è il ritorno in allenamento di Lionel Messi dopo il commosso addio alla nazionale argentina. Il fuoriclasse è ora concentrato esclusivamente sul club, e Gonzalez ha già fatto capire che la squadra intende sfruttare al massimo la sua disponibilità senza più le interruzioni per gli impegni internazionali.

DC United arriva in Florida dall'undicesimo posto a Est, fuori dalla zona playoff. Rene Weiler ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con il più recente risultato che è stato una sconfitta per 0-1 in amichevole contro il Paderborn.

Per Miami è il tipo di partita casalinga che ci si aspetta di vincere. Per DC United rappresenta l'occasione per rimescolare le carte e tenere vive speranze di postseason altrimenti sempre più remote.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter Miami CF vs DC United in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Inter Miami CF - DC United

Allenatore

  • K. Gonzalez

Inter Miami è allenata da Kily Gonzalez. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati più vicino al fischio d'inizio.

DC United è guidata da Rene Weiler. Anche per gli ospiti non sono stati resi noti probabili titolari, indisponibili o squalificati. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

MIA

MIA - Forma

CHI
D1-1
NSC
D2-2
CRU
V2-0
SDI
D2-2
COL
S2-1
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
DCU

DCU - Forma

COL
V2-1
ATL
D0-0
CLT
S1-2
VAN
D3-3
SCP
S0-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Inter Miami ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Columbus Crew. In precedenza, i rosanero avevano pareggiato 2-2 con San Diego FC e 2-2 con Nashville SC in MLS, mentre l'unica vittoria è arrivata per 2-0 contro il Cruz Azul in Campeones Cup. Nelle cinque gare, Miami ha segnato otto reti e ne ha subite sei.

DC United ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 0-1 in amichevole contro il Paderborn. In campionato, gli ospiti hanno pareggiato 3-3 con i Vancouver Whitecaps e perso 1-2 contro il Charlotte FC, con l'unico successo MLS del periodo arrivato contro il Columbus Crew per 2-1. In totale, DC United ha segnato sei gol e ne ha concessi sette.

Precedenti

Testa a testa

Inter Miami CFPareggioDC United
4
1
0
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
DC United badge
DC United
DCU
2
FIN
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
DC United badge
DC United
DCU
0
FIN
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 marzo 2026 in MLS, quando Inter Miami si impose 2-1 in trasferta sul campo di DC United. Negli ultimi cinque scontri diretti, Miami ha vinto tre volte, con un pareggio e una sconfitta. L'unico risultato di parità in questo periodo è stato l'1-1 dell'agosto 2025 al campo di DC United.

Classifica

Est

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Nashville SCNashville SCNSC
2718635521+3460
V
V
D
S
D
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
2714494536+946
S
V
V
V
S
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
27121056450+1446
S
D
D
D
D
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2713684939+1045
V
V
S
S
D
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2712784738+943
S
V
D
V
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
27116105444+1039
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
27104134864-1634
S
S
V
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
2796123451-1733
S
V
V
S
D
9
New York City FCNew York City FCNYC
2789104136+533
D
S
V
S
D
10
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
268995564-933
S
D
D
S
S
11
DC UnitedDC UnitedDCU
2661283442-830
D
S
D
V
D
12
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2785143943-429
V
V
S
S
V
13
Toronto FCToronto FCTFC
27611103951-1229
S
S
S
V
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2776143245-1327
D
V
D
S
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2766153454-2024
V
S
S
S
S
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League


In Eastern Conference, Inter Miami occupa il terzo posto, una posizione che la colloca stabilmente nella griglia playoff con le ultime giornate di regular season ancora da disputare. DC United è undicesima, fuori dalla zona postseason e con poco margine per rientrare in corsa.


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