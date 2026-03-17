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Michael Di Chiaro

Dove vedere Inter-Benfica di Youth League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inter e Benfica a confronto nei quarti di finale di Youth League: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

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Appuntamento con i quarti di finale della Youth League: l'Inter, unica squadra italiana rimasta in corsa, affronta in gara secca i portoghesi del Benfica.

Dopo aver superato la League Phase, i nerazzurri hanno piegato 3-1 il Colonia ai 16esimi di finale e 5-3 il Betis agli ottavi. I lusitani, invece, arrivano all'appuntamento dopo aver battuto 3-2 lo Slavia Praga e 6-2 l'AZ.

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Benfica di Youth League: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Inter-Benfica in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Inter-Benfica di Youth League sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 202).

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Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Benfica di Youth League con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Inter-Benfica: a che ora inizia

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UEFA Youth League - Final Stage

Inter-Benfica di Youth League si gioca mercoledì 18 marzo 2026 al KONAMI Football Centre di Milano: calcio d'inizio fissato alle ore 16.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter-Benfica

INTER (4-3-3): Taho; Ballo Jakirovic, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Mancuso.

BENFICA (4-2-3-1): Lopes; Banjaqui, Fonseca, Olivira, Semedo; Quintas, Figueiredo; Coletta, Moreira, Umeh; Francisco Silva.

Forma di Inter e Benfica

Precedenti Inter-Benfica

INT

Ultime 2 partite

BFC

0

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

2

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
2/2

Classifica di Inter e Benfica

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