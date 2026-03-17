Dove vedere Inter-Benfica di Youth League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Appuntamento con i quarti di finale della Youth League: l'Inter, unica squadra italiana rimasta in corsa, affronta in gara secca i portoghesi del Benfica.
Dopo aver superato la League Phase, i nerazzurri hanno piegato 3-1 il Colonia ai 16esimi di finale e 5-3 il Betis agli ottavi. I lusitani, invece, arrivano all'appuntamento dopo aver battuto 3-2 lo Slavia Praga e 6-2 l'AZ.
Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Benfica di Youth League: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare Inter-Benfica in diretta? Canale TV e diretta streaming
Inter-Benfica di Youth League sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 202).
Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su UEFA.tv.
Come guardarla all'estero con una VPNSe ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Benfica di Youth League con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.
Inter-Benfica: a che ora inizia
Inter-Benfica di Youth League si gioca mercoledì 18 marzo 2026 al KONAMI Football Centre di Milano: calcio d'inizio fissato alle ore 16.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Inter-Benfica
INTER (4-3-3): Taho; Ballo Jakirovic, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Mancuso.
BENFICA (4-2-3-1): Lopes; Banjaqui, Fonseca, Olivira, Semedo; Quintas, Figueiredo; Coletta, Moreira, Umeh; Francisco Silva.