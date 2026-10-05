Dove vedere Inghilterra-Cechia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Wembley

Inghilterra vs Cechia è trasmessa in diretta in Italia su Now e Sky. Di seguito trovate i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Inghilterra-Cechia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Inghilterra-Cechia: martedì 6 ottobre ore 20:45

Wembley ospita l'appuntamento di UEFA Nations League tra Inghilterra e Cechia, con i Tre Leoni che arrivano a questa sfida dopo aver travolto la Croazia 7-0. Il risultato ha consolidato la fiducia nel gruppo, anche se la sconfitta contro la Spagna per 3-2 ha ricordato quanto il margine d'errore rimanga sottile ai vertici del calcio europeo.

La Cechia attraversa un momento difficile. Tre sconfitte consecutive in Nations League hanno allungato una striscia negativa che pesa sulla squadra di Santi Denia, a secco di vittorie in trasferta da oltre un anno.

I cechi hanno perso anche l'ultima uscita, sconfitti 3-1 dalla Spagna, e devono fare i conti con l'assenza per squalifica di Ladislav Krejci, un'ulteriore tegola per una difesa già sotto pressione.

In classifica, l'Inghilterra occupa la seconda posizione nel girone, mentre la Cechia è ultima: il risultato di questa sera potrebbe ridisegnare gli equilibri del gruppo nelle sue fasi conclusive.

Per tutto quello che c'è da sapere su come seguire la partita in diretta TV e streaming, continuate a leggere.

Formazioni

Thomas Tuchel dovrebbe schierare Jordan Pickford in porta, con una difesa composta da Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Trevoh Chalobah e Jarrad Branthwaite. A centrocampo spazio a Myles Lewis-Skelly ed Elliot Anderson, con Morgan Rogers, Bukayo Saka e Anthony Gordon a supporto di Harry Kane. Va segnalato che Ezri Konsa ha lasciato il ritiro della nazionale per dei problemi fisici come Alex Scott che sarà fuori per circa otto settimane a causa di un infortunio muscolare alla coscia rimediato proprio in questi giorni di pausa per le nazionali. Rico Lewis è stato promosso dall'Under-21 per far fronte alle emergenze in rosa.

Per la Cechia, Santi Denia si affida a Lukas Hornicek tra i pali, con Robin Hranac, Jiri Slama e Martin Vitik in difesa. A centrocampo agiranno Michal Sacek, Lukas Ambros, Michal Sadilek e Alex Kral, mentre Matej Radosta e Adam Hlozek supporteranno Ryan Don Naderi in attacco. Ladislav Krejci non sarà disponibile per squalifica.

Stato di forma

L'Inghilterra ha registrato tre vittorie nelle ultime cinque partite, con due sconfitte. Il momento più recente e significativo è stato il netto 7-0 rifilato alla Croazia, un risultato che testimonia la capacità offensiva dei Tre Leoni quando esprimono il loro miglior calcio. In precedenza, la vittoria per 2-0 sulla Cechia aveva già mostrato solidità difensiva, mentre la sconfitta contro la Spagna per 3-2 rimane l'unica nota stonata del periodo in Nations League.

La Cechia non vince da sei partite, con quattro sconfitte nelle cinque più recenti: l'ultima per 3-1 contro la Spagna. Inoltre, la nazionale ceca non porta a casa i tre punti in trasferta da oltre un anno, un dato che fotografa le difficoltà di una squadra in evidente crisi di risultati.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 29 settembre 2026, quando l'Inghilterra si impose per 2-0 in casa della Cechia nella fase a gironi di questa stessa Nations League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, l'Inghilterra ha ottenuto tre vittorie contro una sola della Cechia, con un pareggio. Il bilancio dei gol parla chiaro: i Tre Leoni hanno segnato dieci reti a fronte delle quattro realizzate dai cechi nell'arco di questi incontri.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inghilterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V S 3 Croazia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 S S V 4 Cechia CEC 3 0 0 3 2 7 -5 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV