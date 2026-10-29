Women's Champions League - Game Week 3 29 ott 2026 - 16:00 Koege Stadion

La partita è disponibile in streaming su Disney+. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la diretta.

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HB Koege-Barcellona: data e orario

Il Barcellona Femení fa visita all'HB Køge al Koege Stadion nella fase a gironi della Women's Champions League. Le catalane, tra le squadre più forti d'Europa, affrontano una trasferta danese che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, ma che richiede comunque massima concentrazione.

Il Barcellona arriva a questo appuntamento con il vento in poppa. Le blaugrana hanno recentemente conquistato il titolo di Miglior Club Femminile dell'Anno alla cerimonia del Pallone d'Oro a Parigi, riconoscimento che corona una stagione in cui hanno vinto uno storico quadruplo, compresa la Champions League. Sotto la guida di Pere Romeu, il club continua a dettare i ritmi del calcio femminile europeo.

L'HB Køge non è avversario da sottovalutare tra le mura amiche. Le danesi hanno mostrato lampi di qualità in questa edizione della competizione, come dimostra la netta vittoria sul Servette. In campionato il rendimento è stato più altalenante, con due pareggi consecutivi che hanno spezzato un buon momento di forma.

In termini di classifica, il Barcellona occupa una posizione di vertice nel girone, mentre l'HB Køge si trova nella parte bassa della graduatoria: un divario che riflette il differente peso specifico delle due squadre in questa fase della competizione.

Nei precedenti diretti, il Barcellona ha sempre avuto la meglio sulle danesi, e le catalane si presenteranno in Danimarca con l'intenzione di confermare questa tendenza. Per tutti i dettagli su dove seguire la partita in diretta, le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

L'HB Køge non ha ancora comunicato informazioni ufficiali riguardo alla propria guida tecnica né ha reso noti eventuali indisponibili per infortuni o squalifiche in vista di questa partita. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Il Barcellona è allenato da Pere Romeu. Al momento non sono stati resi noti la formazione probabile, gli infortunati o i giocatori squalificati per le blaugrana. Ulteriori notizie sulle squadre sono attese nel corso della vigilia.

Stato di forma

L'HB Køge arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con un successo per 2-3 in trasferta contro il Kolding IF in A-Liga. Il risultato più convincente del periodo rimane il 5-1 rifilato al Servette in Women's Champions League. Nelle cinque partite considerate, le danesi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sei, con i due pareggi consecutivi contro Broendby IF e FC Nordsjaelland a evidenziare una certa discontinuità.

Il Barcellona ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Le catalane hanno chiuso più di recente con un netto 3-0 sul Granada Femenino in Liga F, mentre in precedenza avevano travolto il Real Madrid Femenino per 7-0 nella stessa competizione. L'unico passo falso è arrivato con la sconfitta per 2-1 contro la Real Sociedad. In Women's Champions League, le blaugrana hanno battuto la Roma per 6-0. Complessivamente, nelle cinque gare hanno segnato 18 gol e ne hanno subiti tre.

Precedenti

Nei due precedenti tra le due squadre in Women's Champions League, il Barcellona ha sempre avuto la meglio. L'ultimo confronto risale al dicembre 2021, quando le catalane si imposero per 5-0 in casa propria. In totale, il Barcellona ha segnato sette gol senza subire alcuna rete nelle due sfide disputate, delineando una serie a senso unico a favore delle spagnole.

Classifica

Nella classifica della Women's Champions League, il Barcellona occupa attualmente la seconda posizione, confermandosi tra le protagoniste della competizione, mentre l'HB Køge si trova all'ottavo posto.

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