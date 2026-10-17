Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

Guidonia Montecelio-Forlì è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere neanche un minuto della partita.

Come vedere Guidonia Montecelio-Forli con una VPN

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Guidonia Montecelio-Forli: data e orario

Il Guidonia Montecelio ospita il Forlì nel campionato di Serie C, Girone B, in una sfida tra due squadre separate da quattro posizioni in classifica ma accomunate dalla necessità di trovare continuità.

Il Guidonia arriva all'appuntamento con un ruolino recente che mescola solidità difensiva e qualche rimpianto. Gli uomini di casa hanno pareggiato tre delle ultime cinque gare, con l'unica vittoria arrivata contro il Pineto per 1-0, e il più recente risultato è il pareggio per 1-1 contro il Pescara.

Il Forlì, dal canto suo, attraversa una fase di stallo. I romagnoli non vincono da tre uscite e nell'ultimo impegno hanno pareggiato 1-1 contro il Livorno, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Vado che aveva interrotto un periodo già poco brillante.

Per il Guidonia questa è un'occasione per consolidare il settimo posto e mantenere il passo delle squadre davanti. Il Forlì, invece, undicesimo in classifica, ha bisogno di punti per non perdere terreno nella corsa ai playoff.

Il fattore campo potrebbe risultare determinante in un match equilibrato, dove la capacità di gestire i momenti chiave farà la differenza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Guidonia Montecelio-Forlì in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno inseriti a ridosso del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Forlì: non risultano comunicati dati su indisponibili o assenti. Eventuali novità sulla formazione romagnola verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

Il Guidonia Montecelio ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, segnando cinque gol e subendone quattro. L'unico successo è arrivato contro il Pineto per 1-0, mentre il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Pescara. Gli ospiti hanno pareggiato anche contro il Livorno, il Latina e l'AC Reggiana 1919, tutti con lo stesso punteggio di 1-1, mostrando una certa regolarità difensiva nel periodo.

Il Forlì ha ottenuto nelle ultime cinque uscite zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, con quattro gol segnati e quattro subiti. I romagnoli hanno perso contro il Vado per 1-0 e nel match più recente hanno pareggiato 1-1 contro il Livorno. Tra i precedenti figurano anche pareggi contro Ostia Mare, Torres e Pineto, tutti terminati 1-1, a riflettere una fase di grande equilibrio ma scarsa incisività.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 15 febbraio 2026 in Serie C, con la gara disputata in casa del Guidonia Montecelio che si è conclusa 2-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Forlì a ospitare il Guidonia, vincendo per 1-0. Nei due incontri più recenti, dunque, un successo per parte e un pareggio, con un totale di cinque gol segnati.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa il settimo posto mentre il Forlì si trova all'undicesimo. Gli ospiti inseguono dunque i padroni di casa in classifica, rendendo questa sfida rilevante per entrambe le squadre in chiave playoff.





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