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Serie C
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Dove vedere Guidonia Montecelio-Forli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Guidonia Montecelio vs Forli
Guidonia Montecelio
Forli
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Guidonia Montecelio e Forli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Guidonia Montecelio-Forlì è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere neanche un minuto della partita.

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Come vedere Guidonia Montecelio-Forli con una VPN

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Guidonia Montecelio-Forli: data e orario

Il Guidonia Montecelio ospita il Forlì nel campionato di Serie C, Girone B, in una sfida tra due squadre separate da quattro posizioni in classifica ma accomunate dalla necessità di trovare continuità.

Il Guidonia arriva all'appuntamento con un ruolino recente che mescola solidità difensiva e qualche rimpianto. Gli uomini di casa hanno pareggiato tre delle ultime cinque gare, con l'unica vittoria arrivata contro il Pineto per 1-0, e il più recente risultato è il pareggio per 1-1 contro il Pescara.

Il Forlì, dal canto suo, attraversa una fase di stallo. I romagnoli non vincono da tre uscite e nell'ultimo impegno hanno pareggiato 1-1 contro il Livorno, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Vado che aveva interrotto un periodo già poco brillante.

Per il Guidonia questa è un'occasione per consolidare il settimo posto e mantenere il passo delle squadre davanti. Il Forlì, invece, undicesimo in classifica, ha bisogno di punti per non perdere terreno nella corsa ai playoff.

Il fattore campo potrebbe risultare determinante in un match equilibrato, dove la capacità di gestire i momenti chiave farà la differenza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Guidonia Montecelio-Forlì in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Guidonia Montecelio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno inseriti a ridosso del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Forlì: non risultano comunicati dati su indisponibili o assenti. Eventuali novità sulla formazione romagnola verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

GUM

GUM - Forma

LAT
D1-1
LIV
D1-1
VIS
S2-1
PIN
V1-0
PES
D1-1
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FOR

FOR - Forma

PIN
D1-1
TOR
D1-1
OTM
D1-1
VAD
S1-0
LIV
D1-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Guidonia Montecelio ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, segnando cinque gol e subendone quattro. L'unico successo è arrivato contro il Pineto per 1-0, mentre il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Pescara. Gli ospiti hanno pareggiato anche contro il Livorno, il Latina e l'AC Reggiana 1919, tutti con lo stesso punteggio di 1-1, mostrando una certa regolarità difensiva nel periodo.

Il Forlì ha ottenuto nelle ultime cinque uscite zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, con quattro gol segnati e quattro subiti. I romagnoli hanno perso contro il Vado per 1-0 e nel match più recente hanno pareggiato 1-1 contro il Livorno. Tra i precedenti figurano anche pareggi contro Ostia Mare, Torres e Pineto, tutti terminati 1-1, a riflettere una fase di grande equilibrio ma scarsa incisività.

Precedenti

Testa a testa

Guidonia MontecelioPareggioForli
0
1
1
Serie C
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
2
Forli badge
Forli
FOR
2
FIN
Serie C
Forli badge
Forli
FOR
1
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
0
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 15 febbraio 2026 in Serie C, con la gara disputata in casa del Guidonia Montecelio che si è conclusa 2-2. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stato il Forlì a ospitare il Guidonia, vincendo per 1-0. Nei due incontri più recenti, dunque, un successo per parte e un pareggio, con un totale di cinque gol segnati.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
5
TorresTorresTOR
94321110+115
V
D
D
D
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
9342118+313
D
V
S
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
10
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
11
ForliForliFOR
92521413+111
D
S
D
D
D
12
VadoVadoVAD
932488011
V
V
D
S
S
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
17
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
18
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
91351215-36
D
V
S
D
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio occupa il settimo posto mentre il Forlì si trova all'undicesimo. Gli ospiti inseguono dunque i padroni di casa in classifica, rendendo questa sfida rilevante per entrambe le squadre in chiave playoff.


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