Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 08:30

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW.

Come vedere Gubbio-Atalanta U23 con una VPN

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Gubbio-Atalanta U23: data e orario

Il Gubbio ospita l'Atalanta U23 nel Girone B della Serie C 2026/27, in una sfida tra due squadre che faticano a trovare la continuità necessaria per risalire la classifica.

I rossoblù umbri arrivano a questo appuntamento in un momento di profonda difficoltà. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di un gruppo che stenta a reagire e che ha bisogno di punti con urgenza.

L'Atalanta U23, dal canto suo, non attraversa un periodo migliore. I nerazzurri hanno perso le ultime tre gare consecutive, cedendo contro Latina, Torres e Ravenna, e cercano una reazione che tarda ad arrivare.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa del girone, con il Gubbio in una situazione ancora più critica. Tre punti potrebbero spostare gli equilibri in una zona di classifica dove ogni risultato pesa.

Uno scontro diretto tra due squadre in cerca di riscatto: di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Gubbio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati certi su assenze o convocati. La probabile formazione nerazzurra verrà resa nota a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Gubbio arriva a questa partita con un ruolino recente di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, che segue il ko per 1-3 contro il Perugia. I rossoblù hanno perso anche contro Ravenna e Ostia Mare, raccogliendo un solo punto, ottenuto nel pareggio per 1-1 contro il Pescara. Nelle cinque partite considerate, il Gubbio ha segnato quattro gol e ne ha subiti sette.

L'Atalanta U23 ha collezionato nelle ultime cinque uscite due vittorie e tre sconfitte. I nerazzurri hanno perso 2-0 contro il Latina nell'ultimo turno, risultato che segue il ko per 2-1 contro la Torres e la sconfitta per 0-2 contro il Ravenna. Le due vittorie erano arrivate contro Sambenedettese, per 3-2 in trasferta, e contro il Pescara per 2-1. Nelle cinque gare i bergamaschi hanno realizzato otto reti e ne hanno incassate otto.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Gubbio e Atalanta U23. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica





Nel Girone B della Serie C 2026/27, il Gubbio occupa il 19° posto mentre l'Atalanta U23 è 15ª: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, il che rende questo scontro diretto un appuntamento con implicazioni concrete sulla corsa verso posizioni più tranquille.





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