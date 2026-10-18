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Serie C
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Dove vedere Gubbio-Atalanta U23 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Gubbio vs Atalanta U23
Gubbio
Atalanta U23
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Gubbio e Atalanta U23: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW.

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Gubbio-Atalanta U23: data e orario

Il Gubbio ospita l'Atalanta U23 nel Girone B della Serie C 2026/27, in una sfida tra due squadre che faticano a trovare la continuità necessaria per risalire la classifica.

I rossoblù umbri arrivano a questo appuntamento in un momento di profonda difficoltà. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di un gruppo che stenta a reagire e che ha bisogno di punti con urgenza.

L'Atalanta U23, dal canto suo, non attraversa un periodo migliore. I nerazzurri hanno perso le ultime tre gare consecutive, cedendo contro Latina, Torres e Ravenna, e cercano una reazione che tarda ad arrivare.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa del girone, con il Gubbio in una situazione ancora più critica. Tre punti potrebbero spostare gli equilibri in una zona di classifica dove ogni risultato pesa.

Uno scontro diretto tra due squadre in cerca di riscatto: di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Gubbio non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati certi su assenze o convocati. La probabile formazione nerazzurra verrà resa nota a ridosso della gara.

Stato di forma

GUB

GUB - Forma

PES
D1-1
OTM
S0-2
RAV
S2-0
PER
S1-3
SPE
S2-0
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATA

ATA - Forma

PES
V2-1
SAM
V2-3
RAV
S0-2
TOR
S2-1
LAT
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Gubbio arriva a questa partita con un ruolino recente di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, che segue il ko per 1-3 contro il Perugia. I rossoblù hanno perso anche contro Ravenna e Ostia Mare, raccogliendo un solo punto, ottenuto nel pareggio per 1-1 contro il Pescara. Nelle cinque partite considerate, il Gubbio ha segnato quattro gol e ne ha subiti sette.

L'Atalanta U23 ha collezionato nelle ultime cinque uscite due vittorie e tre sconfitte. I nerazzurri hanno perso 2-0 contro il Latina nell'ultimo turno, risultato che segue il ko per 2-1 contro la Torres e la sconfitta per 0-2 contro il Ravenna. Le due vittorie erano arrivate contro Sambenedettese, per 3-2 in trasferta, e contro il Pescara per 2-1. Nelle cinque gare i bergamaschi hanno realizzato otto reti e ne hanno incassate otto.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Gubbio e Atalanta U23. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
9522147+717
V
S
S
V
V
5
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
6
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
7
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
VadoVadoVAD
103341010012
D
V
V
D
S
10
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
11
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
12
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
17
PinetoPinetoPIN
9153611-58
D
S
S
D
D
18
SambenedetteseSambenedetteseSAM
101451417-37
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B della Serie C 2026/27, il Gubbio occupa il 19° posto mentre l'Atalanta U23 è 15ª: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, il che rende questo scontro diretto un appuntamento con implicazioni concrete sulla corsa verso posizioni più tranquille.


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